Congo-Kinshasa: Ça urge !

Le temps presse ! Le "Kisalu me banda" qu'avait lâché avec ferveur Félix Tshisekedi, un certain dimanche 6 décembre 2020, après sa déclaration officielle sur la fin de la coalition gouvernementale FCC-CACH n'a produit aucun effet positif sur la Nation, estiment plusieurs langues.

Car, deux mois après cette rupture brusque, les choses sont allées tellement vite que la République fait face à un gouvernement démissionnaire qui n'expédie que les affaires courantes. Dans l'entretemps, le mandat de cinq ans de Félix Tshisekedi s'étiole sans que le petit peuple en soit le véritable bénéficiaire. La RDC peine à franchir le cap. La politique de "ôte toi de là pour que je m'y mette" semble peu à peu prendre le devant sur toutes les autres choses qui, pourtant, semblent bénéfiques pour cette mère-patrie. Vive la République bananière !

En effet, après l'échec du Gouvernement Ilunga Ilunkamba, selon Chérubin Okende, la nouvelle majorité incarnée par l'Union sacrée se retrouve à la croisée de chemin. Elle a l'obligation de rencontrer tant soit peu, les aspirations de la population. Oui, il est vrai que le temps presse. Les erreurs du passé doivent absolument servir de guide pour le futur. Nommé au mois de mai 2019 et installé au mois de septembre, le Premier ministre déchu, n'a certainement pas eu le temps de faire de la RDC un vaste chantier tel qu'il l'avait mentionné dans son discours-programme devant la représentation nationale.

Afin d'éviter ces mêmes erreurs, Tshisekedi doit nommer le plus rapidement possible un formateur du Gouvernement en vue de lui permettre d'entamer les consultations. Agir autrement, c'est commettre les mêmes erreurs du passé qui couteraient très cher à la Nation. La session ordinaire de mars doit, cependant, investir le nouveau gouvernement. C'est en ce moment-là que le « Kisalu me banda » trouverait son pesant d'or.

Alors que l'élection de ticket de l'Union sacrée a fait le carton, au Sénat, les violons ne s'accordent plus entre le Secrétaire général et le Bureau Thambwe Mwamba. Le premier a convoqué "délibérément" la séance plénière pour identifier et installer un Bureau d'âge dans l'optique d'examiner les pétitions lancées contre l'actuel Bureau. Le deuxième, dans un communiqué signé par son Rapporteur, estime que la plénière n'a aucune raison d'exister. D'autant plus que la session extraordinaire aura été clôturée depuis mardi. Dans ce rapport de forces, les têtes vont tomber comme ce fût le cas à l'Assemblée nationale. Doit-on continuer à cautionner ce "forcing" qui fragiliserait les institutions ? Que pense le peuple ? Que dit la Constitution à ce sujet ? La plénière sera-t-elle en violation de la Constitution ? Autant des questions.