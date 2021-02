Ile Maurice: Développement - L'Inde accorde 5 Mds à Maurice

Lundi 1er février, l'Inde a budgetisé pour 2021-22, plus de 7 100 crore (Rs 39,8 Mds) pour l'aide au développement des pays avoisinants, ainsi que certains d'Amérique latine et d'Afrique. Maurice et les Seychelles sont également de la partie.

La ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, qui a présenté sa feuille de route budgétaire 2021 devant le Parlement, a alloué 18 154 crore (Rs 101,8 Mds) au ministère des Affaires extérieures dans le budget de l'Union, dont 7 148 crore (Rs 40,1 Mds) sont destinées à l'aide d'autres pays. Une hausse conséquente en comparaison à 2020-21 où l'aide au développement provenant de la Grande péninsule s'élevait à 5 369 crore (Rs 30,1 Mds).

Des 7 148 crore, 900 crore (Rs 5 Mds) sont destinées à Maurice. Cela, en comparaison au grant de Rs 11 milliards accordé au pays lors du précédent exercice budgétaire.

Le Bangladesh et le Sri Lanka recevront chacun 200 crore (Rs 1, 1 Mds) tandis qu'un montant de 250 crore (Rs 1,4 Mds) a été prévu pour les Maldives et 160 crore (Rs 897 millions) pour les Seychelles. Un montant de 300 crore (Rs 1, 7 Mds) a été alloué aux pays africains, 100 crore (Rs 561 millions) aux pays d'Eurasie et un montant de 40 crore (Rs 22 millions) aux pays d'Amérique latine.

C'est le Bhoutan qui percevra le montant le plus important, soit 3 004 crore (Rs 16,8 Mds) par rapport à l'estimation révisée de 2 261 crore (Rs 12, 7 Mds) en 2020-21. L'aide au développement au Népal a été augmentée à 992 crore (Rs 5,6 Mds), contre 880 crore (Rs 4,9 Mds) l'année dernière, tandis que le montant pour l'Afghanistan a été fixé à 350 crore (Rs 2 Mds) et celui pour le Myanmar à 400 crore (Rs 2, 2 Mds).

Par ailleurs, 130 crore (Rs 726 millions) ont été allouées pour l'aide d'autres pays en développement. Dans le budget, Sitharaman a également alloué 100 crore (Rs 561 millions) pour le développement du port de Chabahar. Le montant est le même que celui qui a été alloué en 2020-21. Situé dans la province du Sistan-Baloutchistan, sur la côte sud de l'Iran, riche en énergie, le port de Chabahar est développé par l'Inde, l'Iran et l'Afghanistan pour stimuler les liens commerciaux.

Une part importante du portefeuille d'aide dans le budget est destinée à l'assis- tance soutenue de l'Inde aux pays amis dans le cadre du programme Covid, y compris la fourniture de vaccins contre le coronavirus sous forme de subventions dans le cadre de l'initiative Vaccine Maitri. Toujours selon la presse indienne, un montant de 476 crore (Rs 2,7 Mds) a été mis de côté pour «soutenir les programmes de formation internationaux». Par rapport aux années précédentes, une allocation plus importante a également été prévue pour les initiatives liées aux Nations unies et à d'autres organisations internationales.

Rappelons que d'importants projets à Maurice comme le Metro Express, la construction d'une jetée et d'une piste d'atterrissage entre autres infrastructures à Agalega, la nouvelle Cour suprême, l'hôpital ENT, entre autres, ont été financés par des fonds indiens.