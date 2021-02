Seychelles: Président Wavel Ramkalawan complète ses 100 jours

Les cent premiers jours de la présidence de Wavel Ramkalawan avaient commencé à l'occasion de son investiture comme 5ème Président de la République des Seychelles qui a eu lieu le 26 octobre 2020.

La veille de ces 100 jours (1er Février) le Président Ramkalawan a annoncé la première phase de la restructuration du gouvernement. Le premier cycle de réformes concerne des conseils d'administration, des PDG et des agences. Une deuxième phase de restructuration sera effectuée à un stade ultérieur.

Le Président Ramkalawan complète ces 100 jours en disant qu'il s'est bien établi que ce soit au Cabinet, dans l'administration du pays et avec ses autres fonctions.

La pandémie de COVID-19 a dominé ces 100 jours et le Président Ramkalawan a passé pas mal de temps en réunion à plusieurs niveaux dont le Cabinet, le comité Platinuum et d'autres parties prenantes.

Malgré cela, beaucoup de travail a été fait avec les 13 ministres de son Cabinet, étant donné qu'ils sont nouveaux dans leurs postes et ils ont passé beaucoup de temps à discuter des changements proposés pour s'adapter à la nouvelle structure. Le Président s'est entretenu à plusieurs reprises avec des membres du personnel du Ministère des finances, de la planification économique et du commerce afin de se familiariser avec la situation économique actuelle.

Pendant ce temps, les gens se demandaient ce qui se passait car la plupart de ses fidèles partisans voulaient voir des actions concrètes, par exemple la suppression de fonctionnaires à certains postes, meilleure prestation de services dans les services publics, etc.

Qu'est-ce qui a été accompli jusqu'à présent?

Le président avec la première dame ont fait une visite d'Etat à Maurice pour renforcir la relation régionale. Il s'est également rendu aux Émirats arabes unis (Abu Dhabi) pour négocier, entre autre, les vaccins Sinopharm et la campagne de vaccination contre Covid-19 est en cours. A ce jour, plus de 25200 personnes ont reçu la première dose de ces vaccins tandis que plus de 9500 ont reçu la première dose de Covishield.

Le président a pris quelques mesures sur des dossiers déjà traités par l'ancien président, par exemple la nomination du juge en chef, ouverture des nouveaux appartements où il a remis les clés aux nouveaux propriétaires et un projet hospitalier de La Digue.

Président Ramkalawan a aussi rencontré les organisations de la société civile pour organiser des méthodes de partenariat pour l'amélioration du pays.

Le Président a aussi fait son adresse à l'Etat de la Nation le 22 Janvier. Un retard dans la production d'un budget national a été noté ce qui est compréhensible en raison de l'effet de Covid-19 sur notre économie.

De manière générale, le président analyse et étudie toujours le statut du pays tout en prenant des décisions audacieuses là où cela est nécessaire comme le non-paiement du 13eme mois de salaire, le non-confinement complet du pays malgré une hausse dans les cas positifs enregistrés entre autres.

En ce qu'il s'agit de l'entrée des Seychellois à Maurice après avoir pris leur vaccins, le Président Ramkalawan a souligné que « quand j'étais à Maurice, j'ai évoqué la réouverture du pays et quand est-ce que Air Seychelles pourra reprendre ses vols. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien entendu et c'est toujours négatif. Sur la position de Maurice en relation avec les personnes qui ont été vaccinés, encore une fois je n'ai rien entendu. Je demanderais à mon Ministre des Affaires Etrangères de voir ou on se situe vis-à-vis Maurice car quand un Mauricien arrive aux Seychelles avec un test PCR négatif, il/elle ne doit rester que cinq jours à son hôtel en quarantaine. Nous devons voir quelle direction Maurice va prendre ! »