Egypte: Le Président Al-Sissi appelle à répandre la culture de la paix et à faire prévaloir les valeurs de tolérance

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a appelé à répandre la culture de la paix et à faire prévaloir les valeurs de tolérance et de coexistence pacifique.

"Aujourd'hui, le monde célèbre une valeur humaine importante dont nous avons plus que jamais besoin, qui est la valeur de la fraternité humaine", a dit le chef de l'Etat dans une allocution prononcée à l'occasion de la Journée internationale de la fraternité humaine.

"Cette importante occasion nous rappelle tous l'importance du dialogue pour comprendre et accepter l'autre et de la coopération pour renoncer au fanatisme et au discours de haine et diffuser les valeurs de tolérance, de justice et d'égalité pour instaurer la paix et la stabilité", a ajouté M. Al-Sissi.

"L'Egypte est le berceau de la civilisation humaine. Sur son sol, Dieu s'adresse à Moïse, Jésus-Christ et sa mère, la Sainte Marie, s'y sont installés; l'Islam y est entré. Nous cherchons toujours à renforcer les fondements de la fraternité entre tous les membres de la société, en tant qu'un seul tissu national, jouissant de tous leurs droits sans aucune distinction et nous faisons face aux appels à la haine et à la violence", a affirmé le Président Al-Sissi.

Dans ce contexte, le chef de l'Etat a souligné que les institutions et les responsables religieux en Egypte déployaient tout effort pour renforcer le dialogue entre les adeptes des différentes religions monothéistes et la sensibilisation aux valeurs humaines conjointes.