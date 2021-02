Niger: Présidentielle - Le MNSD et le MPR appellent à voter Mohamed Bazoum au second tour

Au Niger, ça y est, le MNSD et le MPR, les deux partis politiques dont les candidats sont arrivés troisième et quatrième au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre ont choisi leur camp pour le second tour du 21 février. Ils appellent leurs militants à voter pour le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum.

Seyni Oumarou, du MNSD et Albadé Abouba du MPR, deux poids lourds de la politique nigérienne, pourraient ainsi changer la donne du second tour.

Leur soutien au candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarayya), Mohamed Bazoum, était attendu depuis quelques jours. En signant ces nouvelles alliances pour le second tour des présidentielles, le Mouvement national pour la société de développement (MNSD-Nassara) de Seyni Oumarou et le Mouvement patriotique pour la République (MPR) d'Albadé Abouba ont tous mis en avant les similitudes de leur programme.

Le secrétaire général du MNSD-Nassara, Saley Djibrillou : « Constatant la similitude entre le programme du candidat du PNDS-Tarayya, les élus du MNSD-Nassara, ainsi que de l'engagement du candidat à accorder une importance particulière aux questions de sécurité, il est décidé d'apporter son soutien à monsieur Bazoum Mohamed, candidat du PNDS-Tarayya ».

Au MPR, les délibérations du bureau politique sont parvenues aux mêmes conclusions, le favori est Mohamed Bazoum. Un extrait de la déclaration lue par Mahamadou Zada : « Après une analyse objective de la situation et au regard de tous les défis qui se posent actuellement à notre pays, le Bureau politique national du Mouvement patriotique pour la République -Jamhuriya et partis alliés décide d'apporter leur soutien au candidat Bazoum Mohamed du PNDS-Tarayya ».

Fort de plus 700 000 voix, soit 16%, ces deux partis seront représentés également à l'Assemblée nationale par 26 députés.