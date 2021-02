Congo-Kinshasa: Le BCNUDH note une hausse vertigineuse des violations des droits humains en 2020

La République Démocratique du Congo a enregistré une hausse en ce qui concerne les violations et atteintes aux droits de l'homme au cours de l'année 2020. Bilan présenté ce mercredi 3 février 2021 par Aziz Thioye, membre du bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH), lors d'une conférence de presse tenue dans la salle Town Hal de la Monusco dans le complexe Utex Africa. C'était en présence de Matthias Gilman, porte-parole de la mission onusienne en République Démocratique du Congo.

Tout au long de l'année 2020, les violations et atteintes aux droits de l'homme en République Démocratique du Congo ont augmenté de 21% par rapport à l'année 2019, a dit Aziz Thioye. En effet, c'est avec un total de 7.909 violations et atteintes aux droits de l'homme enregistrées l'an passé, ce qui représente en moyenne 659 violations par mois en 2020, que le bilan du bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme a basculé vers le négatif.

Cependant, cette hausse est l'une des conséquences directes des conflits armés qui ne cessent de surgir dans le pays, a expliqué le représentant des Nations Unies en matière des droits de l'homme.

«Cette augmentation résulte de la détérioration de la situation sécuritaire dans les provinces affectées par les conflits armés, notamment au Nord-Kivu, en Ituri et au Sud-Kivu où le BCNUDH a enregistré l'écrasante majorité (93%) des violations et atteintes au cours de l'an écoulée », a-t-il précisé.

En effet, le conflit armé étant l'une des causes de ces violations, et se basant sur les propos d'Aziz Thioye, il sied de signaler que la quasi-totalité de ces violations est imputable à des agents de l'Etat.

La lutte contre l'impunité au vert

En ce qui concerne la lutte acharnée contre l'impunité en RDC, Aziz Thioye a salué les efforts considérables fournis par les autorités judiciaires RD Congolais en cette matière. Dans ce contexte de lutte contre l'impunité, 118 militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont été condamnés pour des actes de violations des droits de l'homme dans l'ensemble des provinces de la RDC.

Dans cette marche vers la paix et le respect des droits humains en RDC précisément dans la partie Est du pays, les attaques du groupe armé Forces Démocratiques Alliées (ADF) demeurent l'un des principaux obstacles. A ce sujet, le BCNUDH pousse un cri d'alarme et dénonce ces attaques qui vont de mal en pis.

«Les attaques des ADF contre les civils visent à infliger des souffrances aux populations en représailles contre les opérations militaires, piller les récoltes et enlever des civils qui sont utilisés dans leurs plantations pour des travaux forcés», a déclaré Aziz Thioye.

A l'en croire, à la fin de l'année 2020, des attaques avaient encore surgit à l'Est de la RDC, "ces attaques ont fait au moins 468 personnes tuées dont 108 femmes et 15 enfants, entre juillet et décembre 2020".

Le membre du BCNUDH rappelle aussi l'attaque de la prison de Béni, en date du 20 octobre 2020, par des combattants ADF qui a occasionné l'évasion de plus de 1.300 détenus parmi les plus dangereux. Pour faire face à ces assaillants, les forces de défense et de sécurité ont été déployées pour combattre les ADF et jusque-là, elles ont fourni des efforts considérables, a-t-il laissé entendre.

Pour conclure, Aziz Thioye recommande aux autorités congolaises de mettre l'accent sur le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire lors des opérations militaires. Mais aussi, d'engager les actions nécessaires dans le cadre de la coopération judiciaire pour pousser les pays des grands lacs à remplir leurs obligations dans le cadre de la lutte contre l'impunité notamment, l'Ouganda dont les victimes congolaises attendent une diligence dans le procès contre le fondateur du groupe armé ADF, Jamil Mukula.