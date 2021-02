Maroc: L'UA et l'ONU, appelées à jouer leur rôle dans l'instauration de la paix entre la RASD et le Maroc

Addis Abeba — Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek a appelé l'Union africaine (UA) et l'Organisation des Nations Unies (ONU) à redoubler d'efforts en vue d'instaurer la paix entre les deux Etats membres de l'UA, en l'occurrence la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et le Maroc.

Dans une allocution, mercredi, lors de la 38e session du Conseil exécutif de l'UA, tenue en visioconférence, en préparation du sommet des chefs d'Etat et de gouvernements prévu samedi, M. Ould Salek a exhorté "l'UA et l'ONU à jouer un rôle efficace dans l'instauration de la paix entre son pays et le Maroc".

Concernant le rapport du Comité des représentants permanents et celui du président de la Commission sur les activités de l'UA et de ses organes au cours de l'année écoulée, le ministre sahraoui a indiqué que le mois de février en cours verra la commémoration par le peuple sahraoui du 45e anniversaire de la déclaration de l'Etat sahraoui après une guerre de libération contre le colonialisme espagnol.

Le Sommet du Conseil et de la paix et de sécurité (CPS) de l'UA est prévu, selon le commissaire à la paix et la sécurité de l'UA, Smaïl Chergui, en vue d'examiner les développements du dossier du Sahara occidental suite à la violation du cessez-le-feu et le retour des belligérants à la guerre.

Une réunion de la Troïka est également prévue les tout prochains jours pour en sortir avec des idées et des propositions, indique le responsable africain, affirmant par la même que "le retour à la guerre entre le Maroc et le Sahara occidental ainsi que les événements d'El-Guerguerat démontrent la vulnérabilité de la situation et l'impératif d'agir pour revenir au dialogue et parvenir à une solution consensuelle, notamment permettre au peuple sahraoui d'organiser un referendum sur l'autodétermination".

L'UA s'apprête, rappelle-t-on, à tenir son 34e sommet ordinaire, la cause sahraouie serait parmi les principaux dossiers à débattre par les chefs d'Etats et de Gouvernements africains.

A la veille de la tenue du 34e Sommet des chefs d'Etats et de Gouvernements de l'UA, la République sahraouie a sollicité, par le truchement de son ambassadeur en Ethiopie et auprès de l'UA, Lamine Aba Ali, l'UA et la CADHP de s'employer à sauver rapidement le peuple sahraoui qui subit les affres de l'occupation.