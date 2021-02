Togo: Moov Africa Togo en force avec une nouvelle identité et des promesses alléchantes pour 2021

Alors que depuis le 1er Janvier dernier, grâce aux images publicitaires et autres affiches, les Togolais ont pu se rendre compte des changements opérés ici et là aux différents points de vente des produits de Moov et Agences de cette société de téléphonie mobile, la Direction générale avec à sa tête le Directeur Général, Abdellah Tabhiret, est passée ce Mercredi 03 Février 2021 à Lomé aux "aveux" sur les nouveaux changements, promesses et innovations dont ils sont porteurs pour les clients et abonnés de Moov Togo qui devient désormais Moov Africa Togo.

Premier élément essentiel, ce sont les motivations qui ont amené à passer de Moov Togo à désormais Moov Africa Togo. Sur cet élément, M. Tabhiret qui était face à la presse, a indiqué qu'il était question d'une certaine uniformisation aussi bien des logos et identités des 11 filiales membres de la société mère, le groupe Maroc Telecom. Pour le premier responsable de Moov Africa Togo, tout est question d'une certaine volonté de rajeunissement de la marque. « Il fallait mettre tout le monde sur la même identité visuelle avec la même marque. Cela a été un bon choix parce que nous avons gardé le Moov et continuons d'être dans le Moov mais bien évidemment, les couleurs changent. Il s'agissait de standardiser et d'unifier l'ensemble des couleurs. Tout le monde a donc adopté l'orange et le bleu », a-t-il informé.

Si ce changement d'identité visuelle annonce une ère nouvelle pour Moov au Togo, il ne se fera pas sans innovation pour ce qui est des prestations de services et des offres à proposer aux abonnés... dès cette année 2021.

« Pour nous à Moov Africa Togo, 2021 va être une année de forts et d'importants investissements sur le réseau pour essayer d'améliorer la couverture, la densification et la qualité du service mais également, c'est une bonne nouvelle pour le Togo, pour la mise en service de câbles sous-marins ouest africains », c'est ce qu'a annoncé le Directeur général, Abdellah Tabhiret, avant de poursuivre qu'un nouveau câble venant de Casablanca au Maroc pour rejoindre Libreville au Gabon, devra bientôt passer par le Togo.

« Nous sommes parmi les stations maritimes où il y aura un atterrissement de ce câble. Il va développer et améliorer la couverture et la connectivité internationale. Nous aurons une grande capacité de bande passante qui va permettre aux consommateurs de naviguer facilement et avoir des débits très importants », a détaillé le premier responsable de Moov Africa Togo, entouré pour l'occasion de ses premiers collaborateurs. C'est bien là, d'après ses explications, une bonne nouvelle pour les abonnés qui pourront s'attendre à travers déploiement technologique à des innovations dans les offres et services, surtout pour ce qui est du data, internet, voix et mobile money.

D'ores et déjà, M. Tabhiret donne « rendez-vous très prochainement aux consommateurs pour constater par eux-mêmes » ces changements promis.

Avec Moov Africa Togo, en abandonnant le Vert citron d'autrefois, c'est un avenir qui s'annonce désormais en trois couleurs à savoir le Bleu, le Blanc et l'Orange dont les significations ont été données au cours de cette rencontre avec les médias. Et avec un nouveau slogan qui accompagne ce changement d'identité, à savoir « rejoignez l'avenir », on peut dire que l'aventure avec Moov Africa, autrefois connue sous le nom de Telecel (2000) puis Moov Togo (2006) ne fait que commencer et réserve encore plus de grandes surprises aux abonnés déjà conquis et ceux qui le seront dans un futur proche.