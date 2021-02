Cote d'Ivoire: Le fonds de soutien et de développement de la presse - Les administrateurs de l'institution renforcent leurs capacités

L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inadci) forme des administrateurs du Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp), du 2 au 10 février à l'hôtel La Forge à Cocody-Angré, autour du thème « Gouvernance d'entreprise : missions et responsabilités des membres du Conseil de gestion d'un Établissement public national ». Ce sont 11 auditeurs dont huit membres du Conseil de gestion et trois membres de la direction exécutive.

Initiateur de la session, Abdou Abdou, président du Conseil de gestion du Fsdp, a expliqué que cette formation est l'émanation de la volonté du Président de la République de renforcer les capacités de tous les organes de gestions des ressources publiques.

Surtout que les différents animateurs du Conseil de gestion et de la direction exécutive proviennent de divers horizons et ne sont pas forcément au même niveau d'information et de formation relativement à leur mission commune. Abdou Abdou a également révélé que son ambition est de faire en sorte que tous les administrateurs du Fsdp évoluent vers la certification. « Puisque dans les prochaines années, cette compétence sera requise avant qu'on puisse intégrer un conseil d'administration ou de gestion », a-t-il souligné.

Pour sa part, N'Guessan Bernise, directeur exécutif du Fsdp, est en phase avec cette volonté d'anticiper en mettant les administrateurs à niveau dans la gestion de la chose publique. Elle estime « qu'il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour aller se former. D'où l'opportunité de cette session ».

N'Guessan Bernise justifie aussi l'importance de la présente session de formation par le fait qu'elle permet aux membres du Conseil de gestion et de la direction exécutive de maitriser les stratégies efficace de collaboration dont ils ont besoin pour mieux adresser les défis qu'ils sont amenés à gérer ensemble. Vu que les tutelles que sont les ministères respectivement du Budget et de la Communication sont très regardants sur les questions de gouvernance.

Quant à Ted Azouma, directeur exécutif de l'Inadci, il a indiqué que la session est une première parce que le curricula que propose son institution ne s'adressait qu'aux organisations à but lucratif. Par conséquent, il s'agit d'un réaménagement des offres de formations qui s'adaptent désormais aux Epn dont le mode de gestion est de plus en plus calqué sur celui du secteur privé. En outre, Ted Azouma situe cette session sous le regard de la Commission nationale du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Cn-Maep) qui attache beaucoup d'importance à la bonne gouvernance dans le domaine de la presse.