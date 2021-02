Sénégal: Promotion d'un développement durable et inclusif en Afrique - La Société Générale s'engage en faveur des Pme

La Société Générale promeut le développement des Petites et moyennes entreprises africaines à travers des innovations de tailles notamment dans le cadre d'accompagnements financier et non financier. Ainsi, par l'entremise de deux de ses agents, la banque explicite les tenants et aboutissants de son engagement en faveur des Pme africaines.

A travers un communiqué de presse, la Société générale dit avoir une présence solide et historique en Afrique avec 17 filiales de banque universelle. Aussi, explique-t-on, l'engagement en faveur du développement durable du continent fait partie du plan stratégique du groupe et se matérialise par l'initiative « Grow with Africa », dont un des axes majeurs est l'accompagnement des Pme africaines.

En ce sens, Aïssatou-Rassoul Gueye, Responsable de la Maison de la PME du Sénégal à Dakar soutient en effet que les Pme sont au cœur du processus de développement des économies africaines. Car, explique-t-elle, elles représentent 90 % des sociétés privées et emploient 70 % de la population. Par conséquent, elle est d'avis que les Pme sont donc incontournables, notamment dans l'émergence de la classe moyenne africaine, pour un accès large à l'emploi et pour favoriser ainsi le développement du contenu local.

Concernant l'appui de la Société générale au profit des Pme en Afrique, la responsable de la Maison de la Pme du Sénégal confie qu'en définitive, il s'agit d'un accompagnement multidimensionnel qu'ils mènent en coopération avec des acteurs internationaux tels que Afd-Proparco, Bpifrance, Investisseurs et Partenaires, et Réseau Entreprendre.

Dans la même lancée, elle rappelle que la Maison de la Pme du Sénégal, inaugurée à Dakar en novembre 2018, est une réponse concrète à la problématique de suivi et de financement des Pme, en proposant une offre globale de services financiers et non financiers. Aussi, ajoute-t-elle, la Maison offre, dans un même espace, un accès à des acteurs locaux et internationaux et à leurs services tels que Mooc de formation, private equity, digitalisation, assurances, renforcement de capacités, réseautage, coaching, etc.

« Notre objectif est d'accroître l'encours des crédits de 60 %, sur cinq ans, d'ici fin 2022. »

Par ailleurs, Amélie Thomas, Responsable du Marché PME Afrique soutient : « Nous souhaitons faciliter l'accès des Pme africaines à nos financements et augmenter leur montant de façon significative. Notre objectif est d'accroître l'encours des crédits de 60 %, sur cinq ans, d'ici fin 2022. Mais notre stratégie va bien au-delà. Nous voulons aider les dirigeants des PME à structurer leurs démarches et à lever les principaux freins au développement de leur activité. »

À chaque étape du développement de l'entreprise, informe la responsable du marché Pme Afrique de Société Générale, les conseillers de la Maison de la Pme sont en mesure de faire un diagnostic, d'identifier le besoin spécifique de l'entreprise et de faire une proposition d'accompagnement. « La Maison de la PME est ouverte à toutes les entreprises, qu'elles soient clientes ou non de Société Générale », précise-t-elle. Avant d'ajouter que le concept a été répliqué dans sept autres pays africains (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée et Madagascar). La 9e Maison sera ouverte prochainement au Mozambique.

L'idée de développer l'application « Maison PME » vient du contexte de la Covid-19

Avec le contexte sanitaire que nous connaissons, soutient Mme Thomas, nous avons dû nous réinventer digitalement pour maintenir le contact avec les clients et les partenaires. De là, poursuit-elle, est venue l'idée de développer une application « Maison PME », téléchargeable gratuitement sur smartphone.

Selon elle, ladite application permettra de consulter l'actualité de la Maison et de ses partenaires, de prendre rendez-vous avec un conseiller, d'entrer en contact avec d'autres entreprises via une base de données, de recevoir des notifications des appels d'offres, etc. « L'application est en phase de test et devrait être disponible pendant le 1er trimestre de cette année », informe-t-elle.

« Cette application illustre notre volonté d'apporter un accompagnement qui soit à la fois global et le plus opérationnel possible. Cet outil devrait être disponible prochainement dans les autres pays où ont été installées des Maisons de la PME », conclut la responsable du marché Pme Afrique de Société Générale.