Ile Maurice: Wakashio - Plus de six bouteilles de vin, du whisky et cinq packs de 24 cannettes de bière à bord

Les auditions de ce jeudi 4 février 2020 pour faire la lumière sur l'échouement du MV Wakashio ont donné droit à de nouveaux éléments sur l'alcool à bord. À la barre des témoins, le chef d'équipage (Bosun) Lindre De Castillo Bajon, dont l'une des responsabilités était de s'occuper des provisions, dont les boissons.

Au fil de sa déposition, Lindre De Castillo Bajon a fourni des détails sur les boissons achetées. Il y avait notamment du coca-cola, de l'eau minéral, des bouteilles de vin et du whisky.

À une question du président de la cour, Abdurafeek Hamuth, l'on devait apprendre qu'il y avait plus d'une boîte contenant six vin, du whisky ainsi que cinq packs de 24 cannettes de bière Heineken à bord le jour de l'échouement du vraquier.

Sauf que ce membre d'équipage s'est emmêlé les pinceaux sur la politique de consommation d'alcool à bord lorsqu'il a été interrogé par l'Assistant Solicitor General, Rajkumar Baungally.

«Ayant travaillé sur un bateau depuis 20 ans, est-ce normal de consommer des boissons alcoolisées sur un bateau comme le MV Wakashio?», lui a demandé Me Baungally.

Sa réplique : «C'est interdit par la compagnie mais le capitaine l'autorisait». Selon lui, un avis en anglais dans la salle commune de l'équipage était clair sur la politique de la compagnie sur la consommation de drogues et d'alcool.

Sauf que les contradictions au fil de ses réponses n'a pu empêcher Me Kushal Lobine de lui demander : «Vous ne pouvez pas consommer de l'alcool à bord. Maintenant vous dites que quelques boissons alcoolisées peuvent être consommées. Is there a policy to drink or not to drink at all?» C'est là que Lindre De Castillo Bajon a révélé que l'alcool était autorisé les samedis.

Autre question qui prendra de court le «Bosun»: «Si vous étiez au courant que l'alcool était interdit et que le capitaine a apporté les boissons, vous avez donc enfreint la loi en buvant vous aussi?».

D'autre part, contre-interrogé par Me Ilshad Munsoor, l'avocat du capitaine Sunil Kumar Nundeshwar, le «Bosun», a indiqué qu'il y a eu quatre changements de capitaines sur le MV Wakashio depuis 2017, l'année qu'il a rejoint l'équipage du navire.

Avant de soutenir que l'alcool a toujours était présent à bord de ce vraquier en question tout comme sur les autres bateaux où il a travaillé.

Ricky Bhookhun, le représentant du DPP a lui fait ressortir qu'il y a une politique de la compagnie qui autorise la consommation d'alcool jusqu'à quatre heures avant de prendre le travail. Ce que confirme le témoin.

Pour sa part, un des assesseurs a confirmé que la compagnie Nagashiki Shipping Ltd détient bien une politique. «Le document ne mentionne même pas quatre heures. Mais il y a un tableau indicatif sur le nombre de «peg» consommé. Si vous prenez un «peg» vous avez besoin de tel nombre d'heures avant de pouvoir prendre le travail. Et ça continue».

Il est prévu que le Chief Officer, Hitihamillage Subodha Janendra Tilakaratna soit auditionné par la cour d'investigation, lundi.