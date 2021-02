Ile Maurice: Enquête judiciaire - Le Constituency Clerk du PM s'est finalement présenté

Il dit être en deuil et ne pourra donc pas quitter sa maison avant 40 jours. C'est l'excuse donnée par Sanjay Karria, le Constituency Clerk du Premier ministre Pravind Jugnauth dans la circonscription n°8 Quartier-Militaire-Moka pour ne pas se présenter au tribunal de Moka ce jeudi 4 février. Il est assigné comme témoin dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la cause de mort de l'agent du MSM Soopramanien Kistnen.

Sauf que son excuse n'a pas été au goût de la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth qui a aussitôt demandé à la police d'aller chercher Sanjay Karria chez lui. Le témoin est finalement arrivé en cour peu avant 14 h 50 où il a expliqué qu'il vient de perdre sa mère. Son audition se poursuit.

Cinq contrats de Rs 308 millions à Bo Digital de Bonomally en trois jours

Par ailleurs, la séance du jour a commencé aux alentours de 12 h 45 après l'arrivée de Ravi Rutnah, avocat de Krishnamurthy Ragaven de la State Trading Corporation (STC). L'homme de loi avait fait savoir qu'il était pris ailleurs en cour.

Interrogé par Me Azam Neerooa du bureau du Directeur des Poursuites Publiques, Krishnamurthy Ragaven a alors expliqué les procédures entourant l'allocation d'un contrat pour des équipements durant la période du couvre-feu. Il a d'abord produit un document où il est fait mention de l'offre la plus élevée, soit d'un montant de Rs 565 539. «It was in respect of a decontamination exercise at the warehouse of the STC at Ébène and Roche-Bois», a précisé le témoin.

Avant de révéler que Soopramanien Kistnen avait bel et bien soumis l'offre la plus élevée alors que Neetee Select, la moins élevée. Ce qui fait que c'est cette dernière qui avait décroché le contrat.

Toutefois, le représentant de la STC a concédé que c'est Bo Digital dirigée par Deepak Bonomally qui a décroché cinq contrats de Rs 308 millions en trois jours seulement, soit du 2 au 6 avril 2020. Cela, dans le but de fournir des équipements médicaux.

«C'est le gouvernement qui a mis sur pied un National Committee for emergency procurement et ce n'est qu'après l'aval de ce comité que le directeur général de la STC procède avec le contrat», a-t-il affirmé.