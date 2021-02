Egypte: La Chambre des représentants poursuit l'interpellation des ministres sur le programme du gouvernement

La Chambre des représentants, poursuit l'interpellation des ministres, sur ce qui a été exécuté du programme du gouvernement "L'Egypte démarre 2018/2020.

Les ministres du Tourisme et des Antiquités Khaled El-Anany et de la Santé et de la population Hala Zayed, procéderont jeudi 4 fév 2021, à la lecture des communiqués de leurs ministères.

Lors des séances mercredi, les députés, avaient renvoyé aux commissions spécifiques, les communiqués des ministres de l'Electricité et de l'Habitat, respectivement Mohamed Chaker et Assem El-Gazzar, en vue de l'examiner et d'en suivre l'avancement, chacune en fonction de son ressort.