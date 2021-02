Congo-Kinshasa: MONUSCO - Arrivée prochaine de Bintou Keita et Khassim Diagne à Kinshasa

Les deux haut responsables de la Monusco doivent prendre leurs fonctions respectives en RDC au mois de février en cours.

Au cours du point de presse organisé le 3 février, le porte-parole par intérim de la Monusco et coordonnateur du groupe de communication des Nations unies, Mathias Gillmann, a annoncé l'arrivée prochaine, en République démocratique du Congo(RDC), de la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général, Bintou Keita. Elle doit prendre ses fonctions, au terme du mandat de Leila Zerrougui, le 6 février.

Bintou Keita devrait préparer le désengagement progressif de la Monusco, tout en rassurant la populations de l'est de la RDC, en proie à une insécurité grandissante. Elle sera appuyée, dans cette tâche, par le Sénégalais Khassim Diagne, récemment nommé au poste de représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la Monusco. Diagne qui succède à David Gressly des Etats-Unis est attendu à Kinshasa au cours du mois de février. « M. Diagne devrait lui aussi prendre ses nouvelles fonctions dans les semaines qui suivent », a-t-il précisé.

Bintou Keita était la sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique. Elle a travaillé comme adjointe aux opérations de maintien de la paix (en 2017). C'est en 1989 qu'elle a rejoint les Nations unies. Aussi a-t-elle a travaillé, notamment, au Darfour (en 2015) et au Fonds des Nations unies pour l'enfance. En février, elle succédera à l'Algérienne Leila Zerrougui qui a dirigé la Monusco durant trois ans.

Khassim Diagne, quant à lui, arrive à ce poste avec plus de 25 années d'expérience dans la protection des réfugiés, les affaires politiques, la gestion et le contrôle. Il a notamment occupé les postes de représentant du HCR au Libéria et au Cameroun ainsi que des postes clefs en Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Kenya et en Somalie. Il a également été chargé des affaires politiques au Bureau du représentant spécial du Secrétaire général pour la région des grands Lacs et membre de l'équipe conjointe ONU-UA qui a organisé, en 2004, la première Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs.