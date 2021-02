Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Au gré du destin » d'Emmanuel Ebolo Iyendza

Paru le 17 décembre 2020 aux éditions L'Harmattan Congo-Brazzaville, « Au gré du destin » est un roman axé sur l'imprévisibilité de la vie face aux détours du destin.

« Au gré du destin », c'est la truculente et fantastique histoire d'un médecin, le docteur Moneng. Dans ce roman alliant récit biographique et dialogue, on réalise combien même « quand un amour de jeunesse est contrarié par l'autorité paternelle, le destin a toujours son mot à dire... ».

Né dans le village imaginaire de Dowa, Moneng a connu un amour éphémère de jeunesse qui a occasionné la naissance de son fils, Moneng Moké, dont on lui a toujours caché l'existence. Le roman s'ouvre trois décennies après que ces événements se soient produits.

Alors qu'un jour le docteur Moneng sort de son bureau pour raccompagner un patient après sa consultation, il perçoit quatre personnes à la réception dont une femme dans la soixantaine, un jeune homme et deux enfants, précisément une fille et un garçon. « J'ai vu un groupe de gens à la réception. Sont-ils tous ensemble ? Oui, répondit sa secrétaire. Demandez-leur qui est malade pour que je le reçoive. Il n'y a pas de malade docteur, ils veulent tous vous voir ; répliqua-t-elle. Ils veulent me voir tous ? Dans ce cas, faites-les entrer... », détaille l'ouvrage. Or ce qu'il ignorait, c'est que la femme âgée était son amour de jeunesse dont il n'a jamais sorti de sa tête, le jeune homme son fils devenu également docteur comme lui et les deux enfants, ses petit-fils.

A l'annonce de cette nouvelle se succédera une série d'événements qui tiendront en haleine le fil du récit romanesque. Subdivisé en plusieurs chapitres, « Au gré du destin », c'est aussi une leçon de vie des conséquences de nos actes qui nous rattrapent tôt ou tard, ainsi que de l'emprise parentale sur la vie de leurs enfants.

A travers ce livre de 128 pages, Emmanuel Ebolo-Iyendza explore une panoplie de thèmes, reflets de la société dans laquelle nous vivons tels la force du destin, la puissance de l'amour vrai, le pardon, la confiance, la séparation, la douleur, le pessimisme, la colère, la tempérance...

Natif de Fort-Rousset (actuel Owando) en République du Congo, Emmanuel Ebolo-Iyendza est diplômé d'économie, des sciences de gestion et des sciences et techniques de la communication, option journalisme. Il a été chargé de cours de marketing à l'Institut supérieur de gestion de l'Université Marien-Ngouabi, député à l'Assemblée nationale ainsi que conseiller municipal de la commune d'Owando. Il est actuellement consul général de la République du Congo à Guangzhou, en République populaire de Chine.