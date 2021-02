Congo-Brazzaville: Ministère de la Santé - Le plan de travail 2021 en cours d'élaboration

L'atelier d'évaluation des plans de travail budgétisés 2020 et de programmation des interventions de l'année 2021 des structures du ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement se tient à Brazzaville du 4 au 7 février.

A travers l'évaluation des plans de travail et la programmation des interventions de cette année, les directeurs généraux, centraux et départementaux de la santé et du genre analyseront les performances et les échecs de l'année écoulée pour mieux relever les défis à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, a expliqué la ministre Jacqueline Lydia Mikolo. « Nous devons poursuivre en 2021 les efforts de riposte débutés en 2020 tout en intégrant, dans chaque domaine de compétence, les actions novatrices associant la réponse contre la covid-19 et la continuité des soins et services de santé », a-t-elle déclaré.

A propos de financement, il sera question de renforcer la sécurisation des recettes générées par la participation communautaire dans toutes les structures de santé pour garantir la disponibilité des médicaments essentiels et génériques ainsi que les autres intrants. Sur la gestion de l'information sanitaire, les difficultés rencontrées dans la production des rapports de situation journaliers prouvent à suffisance qu'il faut impérativement ériger une antenne dans chaque département au sein des secteurs opérationnels.

Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Lucien Manga, a rappelé que l'année 2020 a été difficile et que le Plan national de développement sanitaire ainsi que les plans de travail en cours d'évaluation contribuent à faire face, de façon cohérente et efficace, aux différentes difficultés sanitaires rencontrées.

Les conclusions de l'atelier d'évaluation des plans de travail budgétisés 2020 et de programmation des interventions de l'année 2021 seront connues le 7 février, jour de clôture des travaux dudit atelier.