Cote d'Ivoire: Ecole ivoirienne - Deux solutions numériques pour un usage sain d'internet

"Mon école en ligne est une plateforme de développement de contenus éducatifs adaptés à la pédagogie ivoirienne. Elle commence avec des contenus de la classe du niveau préscolaire, scolaire et secondaire, traite de sujets des examens nationaux, également des visioconférences, des cours adaptés aux différents niveaux des élèves et étudiants".

Dr Jean Richard Bonzou, directeur général de Afrique Global technologies, a soutenu ces propos lors de la présentation des deux projets numériques que sont "Planète School" et "Mon école en ligne". C'était à la faveur d'une cérémonie de présentation qui s'est déroulée au Plateau, au Cercle du Rail. En présence de plusieurs acteurs de la communauté éducative et des partenaires techniques. Ils sont disponibles respectivement sur les plateformes suivantes :https://www.planetesschoolmagazine.net https://www.monecole-enligne.net. Poursuivant son intervention, Dr Jean Richard Bonzou a présenté aussi « Planet School ». C'est un magazine mensuel dédié et spécialisé dans la transmission et le traitement de l'information dans le domaine tant au plan national qu'international, a- t-il expliqué.

Pour l'expert en solutions web, plusieurs objectifs sont assignés à ces deux produits. "Il s'agit dans un premier temps de créer un espace dédié professionnel à la communication éducation; et ensuite donner plus de visibilité à l'écosystème éducatif ivoirien, faciliter l'accès et regrouper l'information éducative en un seul endroit...", a-t-il précisé.

Son souhait, dira-t-il, est de voir les élèves des écoles ivoiriennes utiliser efficacement l'outil informatique, maîtriser l'informatique et suivre au mieux le déroulement des cours. Surtout dans ce contexte sanitaire menacé par la seconde vague de la pandémie à coronavirus.

« Nous sommes actuellement en une période sanitaire très sensible; nous apportons cette solution pour permettre aux élèves d'avoir accès à des cours, étant à la maison. Il s'agit aussi de dire à la communauté éducative de développer les contenus pédagogiques en ligne permettant à nos élèves d'utiliser l'internet à des fins éducatifs", a-t-il indiqué.

Plusieurs autres détails en rapport avec le service fournis par ces nouvelles plateformes numériques, notamment le mode de souscription, les coûts des opérations, les accès libres, ont été apportées par Dr Bonzou.

« On ne paie que ce qu'on consomme. Il faut éduquer les enfants au bon usage de l'internet et leur permettre de payer ce qu'ils ont consommé », a-t-il encouragé. Avant de regretter le cas des brouteurs qui ont manqué d'être éduqués aux bonnes pratiques de l'outil informatique.