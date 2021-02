Cote d'Ivoire: Infrastructures routières - 14,850 milliards de FCFA pour le financement partiel d'un projet de construction de 11 ponts métalliques

Onze ponts métalliques seront construits en Côte d'Ivoire, notamment à Agboville, Kaniasso, Minignan, Issia, Daloa, Vavoua, Korhogo, San Pedro, Kong et Danané, grâce à un prêt d'un montant total de vingt-cinq millions (25 000 000) de dollars US, soit environ quatorze milliards huit cent cinquante millions (14 850 000 000) de francs CFA octroyé par la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (Bidc).

L'information a été livrée par le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, par ailleurs ministre de la Communication et des Médias, à l'issue du Conseil des ministres, le mercredi 03 février 2021 à Abidjan.

« Le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant d'environ 14,850 milliards de FCFA conclu le 22 décembre 2020 entre la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et la République de Côte d'Ivoire pour le financement partiel d'un projet de construction de 11 ponts métalliques », a annoncé Sidi Tiémoko Touré.

Selon Sidi Tiémoko Touré, ce projet vise à faciliter l'accès aux populations, se trouvant dans les zones de cultures, l'accès aux structures administratives, ainsi qu'aux infrastructures de soins et d'éducation implantées dans les différentes localités.

Il s'agit plus principalement, a-t-il expliqué, de favoriser l'accès des populations rurales aux infrastructures socio-économiques de base et d'accroître leurs revenus, à travers l'augmentation de leur production agricole et la facilitation de l'évacuation des produits vers les centres de commercialisation ou d'exportation.