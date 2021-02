Cote d'Ivoire: Comité de normalisation de la FIF - La présidente situe les enjeux des concertations avec les clubs

Une façon de faire qui se départit de ce qu'il a été donné de voir depuis des lustres. Un pupitre installé sur l'estrade du siège de la Fédération ivoirienne de football (FIF) pour donner le ton des concertations avec les clubs, les groupements d'intérêt et l'ensemble des personnes qui ont un intérêt dans le football.

En un peu plus de quatre minutes, la présidente du Comité de normalisation de la FIF (CN-FIF), Mariam Dao Gabala, a situé les enjeux des séances de travail. Devant la presse nationale et internationale, ce mardi 2 février 2021, elle a appelé l'ensemble des acteurs à des échanges francs dans la perspective de la relance du championnat national stoppé depuis le mois de mars 2020.

«Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football est à l'œuvre. C'est une équipe de mission dont l'un des enjeux principaux est de rassembler, mobiliser la famille du football pour sauver le football ivoirien. (... ) Nous avons commencé, dès la semaine dernière, des concertations internes (... ). Aujourd'hui, nous ouvrons une autre phase de la concertation, celle des acteurs», a déclaré la présidente du CN-FIF.

«Notre mission, a-t-elle ajouté, c'est de travailler pour ces acteurs-là, pour les clubs, pour les supporters, pour l'Etat, pour toutes les personnes qui ont intérêt à ce que le ballon tourne. Notre mission pendant ces journées de concertation vont concerner les clubs de D1, 2, D3, toutes les parties prenantes, les groupements d'intérêt. Notre mission c'est d'abord de les écouter.»

Une démarche méthodique pour mieux adresser la crise du football ivoirien, at-elle fait savoir. Parce que, a précisé Mme Mariam Dao Gabala, «si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a crise». «Et comment rassembler une famille si nous n'écoutons pas les acteurs-clé de cette famille-là ?», a-t-elle interrogé.

Et du 2 au 15 février, chacun des 81 membres actifs passera devant le Comité de normalisation pour dire non seulement sa part de vérité dans la crise mais aussi pour faire des propositions quant à la reprise rapide des activités. Ce qu'elle n'a pas manqué de souligner. «Nous sommes-là pour les écouter parce que nous sommes à leur service. Nous allons les écouter mais nous allons aussi ensemble essayer de voir comment remettre le ballon au centre du terrain, comment et dans quelles conditions, nous pouvons démarrer un championnat le plus rapidement possible», a dit la Sénatrice.

Son appel à l'ensemble des acteurs et à la presse Une fois encore Mme Dao Gabala a insisté sur l'impérieuse union de la famille du ballon rond. Dans une mission comme celle-là, les divisions et les égos ne contribueront qu'à faire perdurer la crise. Aussi a-t-elle invité tous ceux qui ont un intérêt dans le football et encore plus la presse à soutenir et accompagner le Comité de normalisation pour une sortie de crise réussie.

Et surtout redonner aux acteurs, à la fin de sa mission à «durée déterminée», «une maison nettoyée, propre et dans laquelle euxmêmes seront heureux de vivre». «Je voudrais en appeler à chacun d'entre nous, à la presse et à toute la population pour leur demander de nous soutenir dans notre mission en relayant les informations telles que nous allons vous les apporter. C'est très important. Nous ne pouvons pas réussir notre mission, si nous n'avons pas avec nous, la presse, tous les acteurs qui y travaillent», a indiqué la présidente.

Me Abé Simon pour faire rouler le ballon Le Comité de normalisation est plus que jamais déterminé à lancer le championnat. Parce que, comme l'a souligné Mme Dao Gabala, «c'est le championnat qui fait vivre les joueurs, les clubs, mais aussi permet de détecter les jeunes talents qui représentent le pays».

Et qui mieux qu'un ancien footballeur, international, pour traduire dans les faits cette volonté affirmée du CN-FIF ? Me Abé Simon a été chargé de travailler à la reprise des activités terrain, plus particulièrement à la relance du championnat. Une mission qui était jusque-là de la responsabilité de la Ligue professionnelle de football présidée par Sory Diabaté, par ailleurs premier vice-président de l'excomité exécutif de la FIF. (... Je voudrais vous présenter Me Abé Simon, qui est membre du comité de normalisation, qui aura en charge de voir comment remettre le ballon au centre du terrain et comment redonner aux Ivoiriens ce qu'ils attendent. C'est-àdire un ballon qui roule, un championnat qui est en marche», a lancé la présidente du CN-FIF.

Une déclaration qui situe ainsi sur les enjeux des rencontres avec l'ensemble des acteurs du ballon rond débutées, ce mardi 2 février, au 3e étage de la Maison de Verre à l'Avenue 1 à Treichville.