Cote d'Ivoire: Bayota / Après les événements postélectoraux de Téhiri - Le médiateur de la République exhorte les populations au vivre-ensemble

Les victimes des violences postélectorales d'octobre dernier à Tehiri dans la sous-préfecture de Bayota n'ont pas été oubliées. Le médiateur de la République Adama Toungara s'est rendu le 29 janvier précisément dans cette localité pour leur apporter son soutien et sa compassion.

Après une minute de silence lors d'une rencontre à la place publique du village, le médiateur de la République a exhorté les populations de Tehiri au vivreensemble. Il a rendu hommage aux religieux et aux chefs traditionnels de Gagnoa qui ont œuvré pour le retour de la paix dans cette localité.

« Cette rencontre de Tehiri se situe dans le cadre des missions initiées depuis plus d'un mois dans des localités ayant subi des violences lors du scrutin présidentiel. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale et la paix entre les différentes communautés, les exhorter à la non-violence et au recours du dialogue dans la résolution des conflits », a indiqué l'autorité.

Pour renforcer la cohésion dans le village de Tehiri et dans le département de Gagnoa, le médiateur de la République a annoncé la création de deux comités de veille et de cohésion. Ces comités, a-t-il ajouté, auront pour rôle d'assurer le relais et le message de paix dans les villages.

« C'est avec une réelle consternation que la communauté nationale et internationale a appris l'ampleur des incidents qui ont entaché la tranquillité des populations de ce village. Des missions d'écoute menées par le médiateur délégué m'ont édifié sur les faits qui se sont produits ici.

C'est le lieu pour moi d'inviter les populations à s'engager résolument dans la paix. Tehiri doit redevenir cette terre de paix qu'elle a toujours été. Le dialogue doit ainsi toujours prévaloir dans le règlement des différends politiques. Le dialogue demeure, comme l'a dit le président Félix Houphouët-Boigny, l'arme des forts », a-t-il lancé.

Le médiateur a appelé les populations de Tehiri à renoncer à toute idée de vengeance. Il a demandé que chaque habitant de ce village contribue à sa manière au développement du département de Gagnoa et partant de la région du Goh. « Je voudrais demander aux jeunes de savoir raison garder parce que ce sont les jeunes qui font les frais des pressions intercommunautaires. »

Les populations de Tehiri ont exprimé leur gratitude au médiateur de la République pour cette démarche. « Cette violence a tout emporté, cependant nous devons savoir raison garder. C'est pénible mais puisque les autorités les plus en vue sont venues nous apporter leur compassion, nous allons nous inscrire dans la voie de la réconciliation afin qu'une ère nouvelle s'installe. Nous sommes satisfaits du discours du médiateur de la République, c'est un discours d'apaisement et de vivre-ensemble », a souligné Dadi Lazare, le porte-parole des cadres de Tehiri.

Cette manifestation s'est déroulée en présence des secrétaires d'Etat Aimée Zebeyoux (Droits de l'Homme) et Myss Dogo Belmonde (Autonomisation des femmes). Au terme de cette rencontre, le médiateur a offert la somme de 2.500.000 FCFA aux populations visitées.