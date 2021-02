Cote d'Ivoire: Conseil des Ministres / Campagne 2021 de la Noix de cajou : Le prix bord champ de l'anacarde fixé à 305 FCFA le kg

Les membres du gouvernement avec leur tête le président de la République Alassane Ouattara ont tenu le conseil des ministres hier à la salle de conseil du palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Pour cette séance qui a duré un peu plus de quatre heures d'horloge, à en croire le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, des mesures générales, des projets de loi et des communications ont été examinés.

Ainsi pour la campagne 2021 de commercialisation des noix de cajou qui s'ouvre le 5 février prochain, « Le conseil a approuvé le prix plancher obligatoire de 305 FCFA le kilogramme aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée, bien triée ne comportant aucune matière étrangère, soit une baisse de 95 FCFA par rapport à la campagne précédente », a indiqué lors de la conférence de presse d'après conseil, le ministre de la Communication et des Médias porte-parole du gouvernement.

Poursuivant, il a souligné que le conseil a instruit les services en charge de la protection des frontières à l'effet de prendre toutes les mesures de lutte contre la fuite des noix par les frontières terrestres. Puis le porte-parole du gouvernement de rappeler que la campagne de commercialisation 2020 de la noix de cajou a été ouverte le 6 février 2020. « Sur la base d'un prix caf de référence, de 1300 US dollars la tonne, le prix minimum bord champ a été fixé à 400 FCFA le kilogramme en hausse de 25 FCFA par kilogramme par rapport à 2019 » at-il rappelé.

Poursuivant, il a indiqué qu'au titre du ministère des Affaires étrangères en accord avec les ministères concernés, le conseil a adopté une convention d'accord de prêt de 14.08 milliards de francs CFA conclu le 22 décembre 2020 entre la banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de 11 ponts métalliques en République de Côte d'Ivoire.

« Les localités concernées sont Agboville, Kaniasso, Minignan, Issia, Daloa, vavoua, Korhogo, SanPedro, Kong et Danané. Ce projet vise à renforcer et à faciliter la circulation des biens et des personnes se trouvant dans des zones rurales et d'accroître leurs revenus après l'augmentation de leur production agricole ; et permettre la facilitation de l'évacuation des produits vers les centres de commercialisation» a précisé le porte-parole du gouvernement.

Le ministre Sidi Tiémoko Touré a, par ailleurs, indiqué qu'au titre du ministère des Transports en liaison avec les ministères concernés, le conseil a adopté un décret portant approbation d'un système de gestion intégré du transport en Côte d'Ivoire, un système de transport intelligent. « Cette convention signé entre l'Etat et la société Quipux Afrique SA porte précisément sur la mise en œuvre d'un système de gestion intégré et de gestion électronique des infractions de la route.

Prévue pour se déployer dans le Grand Abidjan et des villes de l'intérieur, ce système permettra d'améliorer significativement le système de transport et de doter l'administration d'un système capable de donner des informations fiables sur les accidents de la circulation, de maîtriser la mobilité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire» a dit le ministre Sidi Touré.

Poursuivant, il a souligné que le conseil a adopté un décret qui fixe la campagne électorale pour les élections législatives du 26 février au 04 mars 2021. « Sur proposition de la Commission électorale indépendante, 205 circonscriptions électorales ont été créées pour 255 députés, 10 759 lieux de vote, et 22 135 bureaux de vote sont prévus sur l'ensemble du territoire national. La Commission électorale indépendante, l'organe en charge de l'organisation de l'élection en Côte d'Ivoire, a publié le dimanche dernier, une liste provisoire de 1266 candidatures retenues pour ce scrutin législatif ivoirien qui se tient le 06 mars prochain pour» a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Aussi, en vue de renforcer les capacités d'accueil et de formation du personnel de la Police nationale, et d'augmenter le nombre d'agents de police et d'améliorer la qualité́ de la formation conformément aux standards internationaux, le conseil des ministres a décidé, à l'en croire, de la création de l'Ecole de police de Korhogo.

Face à la résurgence de la pandémie de Covid-19, le conseil des ministres, d'après son porte-parole, a réitéré́ son appel au respect des mesures barrières, notamment le port du masque dans les transports en commun, les services publics et privés, et sur tous les espaces publics, ainsi que le respect de la distanciation physique impliquant la limitation des déplacements non essentiels et des rassemblements festifs et religieux