Cote d'Ivoire: Didiévi / Accès à l'eau potable - Laurent Tchagba livre le château d'eau de Yao Loukoukro

Enfin, les populations de Yao Loukoukro, chef-lieu du canton Gban, celles de Yao Blékro et de N'Djé tournent le dos aux puits et marigots sources de maladies hydriques.

Le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba a livré le château d'eau qui va desservir ces localités. D'une capacité de 107m3/jour, l'ouvrage a été entièrement financé par l'Etat de Côte d'Ivoire à travers le Trésor public à hauteur de 472.845.000 FCFA.

Les 3178 habitants de ces trois localités ont désormais accès à l'eau potable en permanence. Ce château d'eau, a relevé le ministre Laurent Tchabga, permettra d'améliorer la santé des populations, de réduire les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes filles.

Désormais, ces jeunes filles vont se consacrer à leurs études. Pour le ministre de l'Hydraulique, « garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable est un vœu cher au président Alassane Ouattara ».

Il a exhorté les populations bénéficiaires à s'inscrire dans la paix, à faire confiance au chef de l'Etat et au gouvernement pour leur apporter le développement. Car, a-t-il dit, aucun développement ne peut se faire en dehors d'un environnement de paix, de stabilité et de tranquillité.

C'est la raison pour laquelle il les encourage à tourner le dos à la violence et à demeurer rassemblés autour de leur fils Dr Brice Kouassi, secrétaire d'Etat en charge de la formation professionnelle et de l'enseignement technique.

Le maire Casimir Yao Borhey de la commune de Tié-N'Diékro a traduit toute la reconnaissance des populations et de son conseil au président Alassane Ouattara, pour ses nombreuses réalisations d'infrastructures dans le département de Didiévi ces dernières années.

A l'en croire, ces réalisations ont pu voir le jour grâce à la bonne collaboration des autorités locales dont le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, au côté du président de la République, et chef du gouvernement le premier ministre Hamed Bakayoko.

Le porte-parole des populations, Kouamé Kan, a traduit toute la gratitude des têtes couronnées conduites par Nanan Bangui, du Directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, au Président Alassane Ouattara, pour son attachement au développement, à la paix.

Avant de promettre de faire un bon usage de cette infrastructure. Répondant aux doléances concernant l'abonnement au programme social d'électricité et d'eau, le ministre a rassuré que les populations doivent considérer cela comme un acquis. Bien que ces trois localités sont dans le département de Didiévi, il convient de préciser que Yao Loukoukro, N'Djé et Yao Blékro sont dans la commune de Tié-Ndiékro. Des travaux de 334 millions FCFA en cours A Bodo, Groyaokro et Ahoussikro dans la sous-préfecture de Didiévi, Laurent Tchagba a lancé les travaux d'alimentation en eau potable.

Le coût total de l'ouvrage est de 334 millions de FCFA financés par l'Etat de Côte d'Ivoire. Sa réalisation va occasionner un forage d'un débit de pompage prévisionnel d'environ 9 m3 heure, la construction d'un château d'eau en béton armé d'une capacité 50 m3 sur 12m de hauteur, la construction et l'équipement d'une station de traitement de type T1, la fourniture et la pose de 3 km de canalisation de diamètre 90, la fourniture et la pose de 5 km de canalisation de diamètre et enfin, le raccordement des installations et sa mise en service.

Pour le ministre, au fil des années, avec l'accroissement de la population, les besoins en eau potable ont augmenté et s'élèvent à 56m3/jour. Toute situation qui oblige les populations à aller vers les marigots et puits. Ces travaux dureront 7 mois.

Le système multi-villages utilisé ici permet de desservir plusieurs villages dans un rayon de 5 km à partir d'un seul château d'eau. Le ministre était surpris de constater qu'à Groyaokro, le village paternel du père fondateur de la nation, il n'y avait pas d'infrastructure potentielle pour l'eau potable.

Les pompes devenues obsolètes et tombant en panne régulièrement ne pouvaient desservir les populations. Avant de se réjouir de ce que le président Alassane Ouattara ait pu réaliser ces infrastructures. Le parrain de la cérémonie, le secrétaire d'Etat Brice Kouassi, répondant aux doléances des populations à travers les trois mutuelles de ces localités, a demandé aux cadres de faire le premier pas et promis apporter sa contribution. Il s'agit de la construction des logements des maîtres, d'une cantine, d'un foyer polyvalent...