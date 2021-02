Sénégal: Cas de fievre jaune à Thiologne (Matam) - Une surveillance à assise communautaire recommandée

Les autorités sanitaires de la région de Matam, ont fait état hier, mercredi 3 février de la présence de 4 nouveaux cas de coronavirus issus de la transmission communautaire et un décès lié à cette maladie en l'occurrence, une personne âgée de 100 ans.

Au moment où la région qui a recensé 317 cas depuis le début de la pandémie, multiplie les initiatives pour contrer les infections liées à la deuxième vague du coronavirus, c'est aussi l'apparition d'un cas de fièvre jaune qui cristallise les esprits.

Un cas de fièvre jaune a été confirmé par la présence d'IgM et par PRNT. Il s'agit d'un homme de 90 ans du district sanitaire de Thilogne, indique ton, qui aurait été hospitalisé, dans une clinique privée de Dakar. Selon les informations recueillies, «le cas d'infection, enregistré remonterait à la première semaine du mois de décembre». On révèle à cet effet, que «dès son apparition, des prélèvements ont été effectués sur au moins 39 personnes au niveau d'une concession».

A voir de plus près, on remarquera, qu'aucune communication officielle n'a été diffusée du côté des autorités sanitaires, l'information ne référant qu'un cas au niveau du district sanitaire de Thilogne. Sans précision sur la localité, même si certaines indiscrétions déclarent que «le malade est un habitant de Oréfondé». Une situation pour le moins embarrassante de l'avis de certains observateurs qui relèvent que «certains états pathologiques devraient faire l'objet d'une surveillance à assise communautaire afin de permettre de détecter la maladie à l'intérieur de la communauté et le notifier».

Pour rappeler, que sur le fait, huit maladies humaines prioritaires ont été sélectionnées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal pour faire l'objet d'une surveillance communautaire. Il s'agit de la diarrhée sanglante, du choléra, de la méningite, du tétanos néonatal, de la poliomyélite. En plus de la rougeole, de la fièvre jaune et de la maladie à virus Ébola.

La définition communautaire du cas de la fièvre jaune, indexe toute personne présentant une fièvre avec coloration jaune des yeux. La maladie est transmise par les moustiques infectés qui piquent les personnes.

S'agissant des moyens de prévention de la fièvre jaune, il est établi que, le vaccin contre la fièvre jaune est disponible à travers le PEV du Sénégal. Comme recommandations, on demande de dormir sous moustiquaire imprégnée, d'utiliser les pommades répulsives et pour l'hygiène et l'assainissement du milieu de procéder au nettoyage des maisons et d'éviter les flaques d'eau dans les habitations ...