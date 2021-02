Cameroun: Paieries spécialisées - Les nouveaux postes opérationnels

Après la formation, la semaine dernière des responsables, le ministère des Finances a évalué, mardi dernier, l'effectivité de la mise en service de ces structures.

Bien qu'ils soient des juges de la régularité, les comptables doivent collaborer avec les ordonnateurs de la dépense publique pour que tout marche bien. Le directeur général du trésor, de la coopération financière et monétaire, Moh Sylvester Tanghongo, l'a fortement recommandé aux nouveaux responsables des postes comptables créés dans les ministères et autres administrations. C'était le mardi 2 février dernier, lors d'une réunion constatant l'effectivité du démarrage de ces douze postes (10 paieries spécialisées logées dans des ministères et deux paieries générales à Yaoundé et Maroua). D'après le directeur général, l'objectif de cette réforme en cours est de décongestionner la paierie générale et de faire en sorte que la qualité des comptes publics produits soit améliorée, en termes de transparence et de clarté.

Achile Nestor Basahag, directeur de la comptabilité publique au ministère des Finances (Minfi), l'avait déjà souligné jeudi 28 janvier dernier lors du lancement de la formation de ces chefs de postes sur les systèmes de paiement Systac et Sygma. La comptabilité publique et l'exécution des opérations en liaison avec la banque centrale ; la teneur du compte unique du trésor étaient aussi au menu des modules de formation. De même que la législation sur les systèmes de paiement en zone Cemac, notamment la Charte de bonne conduite en la matière, et la plateforme e-transfert. Sans oublier la contexture des ordres de virement et des ordres de transfert hors zone Cemac, le fonctionnement du réseau des systèmes de paiement, la génération, la présentation et le suivi des chèques représentés ou rejetés ainsi que des enjeux de la rétrocession des fonds étaient aussi au programme.