Cameroun: Accès et qualité de l'électricité - 100 milliards pour l'amélioration

C'est le montant levé par le distributeur de l'énergie électrique auprès de huit banques locales. La convention y relative signée hier à Yaoundé, avec l'aval du gouvernement.

100 milliards de F. C'est la somme que Energy of Cameroon (Eneo), l'entreprise concessionnaire de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun a levée auprès d'un pool de huit banques locales. Un financement destiné à l'accélération du développement du service de l'électricité sur le triangle national. Pour officiellement sceller ce partenariat, une cérémonie protocolaire de signature de convention a été organisée hier à Yaoundé. Autour du directeur général d'Eneo Eric Mansuy et des patrons des huit bailleurs de fonds conduits par Gordon Acha, directeur général de Citi Bank, arrangeur de l'opération et Mareme Mbaye Ndiaye de la Société générale (co-arrangeur), trois membres du gouvernement (Economie, Finances, Eau et Energie) pour donner la caution de l'Etat à cette opération d'envergure.

Cette enveloppe, issue d'un prêt à moyen terme (cinq ans) au taux usuel du marché, est destinée au financement des projets arrêtés pour la période 2021-2022. Notamment la poursuite du remplacement des poteaux bois par ceux en béton, l'amélioration de l'expérience client, l'extension du réseau de distribution, l'amélioration de la qualité de service, et la poursuite de l'installation des compteurs intelligents et à pré-payement. Pour Eric Mansuy, « la qualité du service de la distribution de l'électricité au Cameroun va changer, Eneo ayant pour ambition de devenir l'entreprise préférée des Camerounais.»

Surtout que le développement du secteur, grâce à ce financement, se verra accéléré, au sortir d'une crise de liquidités aigüe sans précédent due notamment à de lourds impayés, aux trafics de l'électricité entraînant des pertes de l'ordre de plus de 60 milliards de F par an, à la rareté des poteaux bois. Ce que soutient Gordon Acha quand il estime que « l'amélioration de l'accès à une énergie abordable, fiable et durable est essentielle à la croissance économique du Cameroun et à la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable ».

Tout en se félicitant de la finalisation de ce partenariat, Gaston Eloundou Essomba, ministre de l'Eau et de l'Energie, a rappelé à l'entreprise les exigences qui sont désormais les siennes. Il s'agit dans le cadre de l'avenant au contrat de concession signé en novembre 2018, de nouveaux indicateurs de performances permettant d'évaluer l'impact des investissements réalisés par Eneo sur la qualité de service. On y retrouve par exemple l'augmentation, de l'ordre de 20% du taux d'accès à l'électricité, la pose des compteurs intelligents et le remplacement des transformateurs. Mais il est aussi question d'un nouveau régime de pénalités en cas de non atteinte des objectifs fixés. L'adoption par l'entreprise d'un plan d'investissement sur les 10 prochaines années rentre donc dans ce cadre. Les 100 milliards ainsi obtenus ne sont qu'une partie des 523 milliards de F nécessaires à la réalisation de ce plan.