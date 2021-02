Sénégal: Transfert de l'attaquant sénégalais de Reims - Boulaye Dia joue la carte de la patience

Courtisé par de nombreux grands clubs et disposant d'un bon de sortie estimé à 15 millions d'euros, Boulaye Dia est finalement resté à Reims à la fin du mercato d'hiver. L'attaquant des Lions ne s'en plaint pas et joue la carte de la patience. Dans les colonnes du journal Le Progrès, il explique sa volonté de terminer d'abord la saison 2020-21 et laisse la porte ouverte à un départ dans un championnat de ses rêves.

Courtisé cet hiver de toutes parts, Boulaye Dia ne voit absolument pas d'inconvénients à terminer la saison avec son club de Reims. Malgré un bon de sortie estimé à 15 millions, l'attaquant sénégalais joue la carte de la patience. «Ce n'est pas si dur que ça, je fais comme si de rien était. Ce n'est pas moi qui gère tout ça, mais mon agent et ma famille. Mais si on prend du recul et qu'on voit ça, c'est vrai que c'est allé vite. Aujourd'hui, on me dit que je vaux 15 millions alors qu'il y a deux ans, je jouais en N2. On le sait dans le foot, la cote d'un attaquant qui marque augmente très vite et assez haut. Je m'y suis fait à force de l'entendre, heureusement, sinon la tête aurait tourné», a-t-il expliqué dans les colonnes du journal Le Progrès.

A 24 ans, l'international sénégalais est actuellement 2ème meilleur buteur de Ligue 1 (12 buts). Il est devancé par Kylian Mbappé (14 buts, PSG), qui est en tête du classement après vingt-deux journées. Il sait que son avenir sera de nouveau au cœur des débats durant les prochains mois et il ne ferme d'ailleurs pas la porte à un départ. «Là où j'irai, je veux du temps de jeu, je préfère ne pas partir pour partir. Il faut que je trouve un projet où je m'améliorerai encore. Il ne faut pas se précipiter, je ne vais pas quitter le bateau comme ça».

Il a aussi révélé qu'un championnat le fait rêver particulier. «La Premier League m'attire forcément, mais elle attire tout le monde. C'est un championnat que j'aimerai découvrir, l'un des meilleurs du monde. Il y a de nombreux gros clubs, de la rivalité entre eux. Si j'ai l'opportunité d'y jouer ça sera une récompense pour moi». Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Boulaye Dia a été sur la piste de West Ham, mais aussi des grandes formations italiennes comme le Milan, Naples et le Torino.