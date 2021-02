Sahara Occidental: Un grand engagement du Timor oriental en faveur de la défense du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination

- La ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Timor oriental, Adalgiza Magno a mis en avant l'intérêt particulier accordé à la cause sahraouie juste dans la politique étrangère de son pays, s'engageant à accompagner le peuple sahraoui dans sa lutte et sa défense de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, dans les fora internationaux.

Cette déclaration intervient lors de l'audience accordée par la ministre Adalgiza Magno à l'ambassadeur plénipotentiaire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed Slama Badi qui a présenté au cours de la rencontre "un exposé sur les développements de la cause sahraouie et la situation sur le terrain après la reprise de la lutte armée et le ciblage quotidien des retranchements et des bases de l'armée marocaine, le long du mur de l'humiliation", a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS).

Cette rencontre a également été une occasion pour évaluer les relations bilatérales entre les deux pays et les deux peuples de la RASD et du Timor oriental, en sus d'autres questions d'intérêt commun.

La ministre des Affaires étrangères du Timor oriental a mis en avant l'intérêt porté par la diplomatie de son pays à la cause sahraouie juste, ajoutant que son Gouvernement ne ménagera aucun efforts pour accompagner le peuple sahraoui dans son combat et défendre son droit à l'autodétermination dans les foras internationaux".

"votre lutte pour arracher vos droits légitimes à la liberté et l'indépendance est la notre aussi", a affirmé Mme. Magno au diplomate sahraoui, rappelant que le Timor oriental accompagnera le Sahara occidental dans son combat jusqu'à son indépendance et même dans son parcours d'édification de l'Etat sahraoui indépendant.