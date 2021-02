Sénégal: Salinisation du Baobolong et problematique du ravinement - Ces facteurs bloquants

Malgré l'espoir et les nombreuses attentes fondées sur le déroulement de ce programme de re-lancement du système agricole, la pollution du Baobolong traversant le département de Nioro sur une bonne partie de son périmètre Sud et l'ampleur du phénomène des ravinements constituent un frein à plus d'un titre pour la diffusion large du projet de recherche action agroécologique dans le département de Nioro.

Pour le directeur exécutif de l'ONG "Symbiose" Malick Ba, "le phénomène de la salinisation du Baobolong fait perdre au département de Nioro une superficie d'environ 70.000 ha en terre arable. Et si on ne prend pas garde et essayer de trouver des solutions, on risque d'avoir en face de nous un drame écologique, car l'eau salée du Baobolong commence à infiltrer les bas-fonds. Là où les maraîchers pratiquent les cultures de contre-saison. A notre niveau, nous ne pouvons que faire le plaidoyer. Nous avons organisé les populations et nous en avons informé les autorités locales et les collectivités territoriales afin que tous puissent se saisir de la question et en apporter les solutions idoines".

Au sujet des ravinements, Malick Ba a aussi tenu à préciser "le ravinement est une résultante de l'érosion hydrique et éolienne. Dans le département de Nioro, c'est l'une des conséquences de la déforestation. A l'instant même nous mettons l'accent sur la reforestation. Et c'est la raison pour laquelle ce projet est mis en place pour travailler sur toutes ces questions", à t-il ainsi confié.