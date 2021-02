Sénégal: Maladie du cancer - 11317 cas déclarés et une mortalité d'environ 70%

La Journée mondiale contre le cancer est prévue hier, jeudi 4 février. La maladie reste très présente au Sénégal et continue d'être mortelle en raison de son diagnostic à un stade très avancé. D'après le Globocan 2020 (Global Cancer Observatory), le nombre de nouveaux cas déclarés par an sont à 11317 avec une mortalité d'environ 70%.

Le cancer fait des ravages dans notre pays et «le retard diagnostique constitue la principale raison de la lourde mortalité», selon le ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Dans une note de presse dont nous avons reçu copie en prélude à la Journée mondiale contre le cancer prévue ce jeudi 4 février, les autorités sanitaires indiquent que «l'incidence du cancer au Sénégal était estimée à 11317 nouveaux cas par an avec une mortalité d'environ 70%, selon le Globocan 2020». Elles ajoutent «qu'en 2019, l'Institut Joliot-Curie de l'Hôpital Aristide le Dantec, structure de référence dans la prise en charge des cancers, a enregistré 1841 cas de cancers avec une prédominance de ceux du sein (636 cas soit 35%) et du col de l'utérus (335 cas soit 20%)».

Selon donc les autorités sanitaires, «la situation du cancer reste préoccupante au Sénégal du fait que les malades sont vus à un stade avancé». C'est pourquoi, a précisé le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, « découvert à un stade précoce, le cancer particulièrement celui du sein, se soigne d'où l'intérêt de faire prendre conscience de l'utilité d'une détection précoce».

En effet, la lutte contre le cancer reste donc un moyen important pour réduire les risques de mortalité. «Elle vise à réduire la morbi-mortalité de la maladie et à améliorer la qualité de vie des malades par la mise en œuvre d'intervention dans les domaines de la prévention, de la détection précoce, le diagnostic, le traitement et les soins palliatifs», a rappelé le ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Il ajoute que la sensibilisation et l'éducation pour la réduction à risque, le processus d'intégration de la promotion de comportements sains dans les curricula de l'école élémentaire, l'élaboration de recommandations alimentaires nationales pour la promotion du comportement sain vis-à-vis des facteurs de risque sont, entre autres, faits dans le cadre de la prévention primaire contre le cancer.

A propos de la détection précoce de la maladie, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait savoir que 16 structures sanitaires disposent d'appareils de mammographie.

Toutefois, dira-t-il, «à ce jour, 11 régions sur 14 disposent d'un appareil de mammographie». Un gap pour les trois régions qui sera résorbé avec l'ouverture prochaine des nouveaux hôpitaux de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou, selon les autorités sanitaires. Sur le diagnostic et le traitement du cancer, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a rappelé, entre autres, la subvention annuelle d'un milliard à la chimiothérapie depuis octobre 2019, la gratuité de la chimiothérapie pour les cancers du sein et du col de l'utérus.