Afrique: Chan 2021 / En mode quatre étoiles, le Maroc étouffe le Cameroun et rejoint le mali en finale

C'était le duel le plus attendu de cette étape, le duel des Fauves entre les Lions de l'Atlas super favoris de la compétition et décidés à conserver leur titre, face aux Lions Indomptables soucieux de créer l'exploit pour cette deuxième affiche des demi-finales au Limbe Omnisports Stadium. Mais le Maroc ne fera qu'une bouchée de son hôte qu'il a écrasé (4-0) pour retrouver le Mali, tombeur de la Guinée (0-0, TAB 5-4) mercredi soir au stade de Japoma à Douala, en finale de la sixième édition du Championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2020. Ce sera ce dimanche à Yaoundé

Mali-Maroc ! C'est l'affiche de la finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) prévue ce dimanche à Yaoundé au Cameroun. Au terme d'une rencontre à sens unique, sans surprise le Maroc s'impose sur le score sans appel de 4 buts à 0. À peine 16 minutes de jeu que déjà Ashu Kerido est contraint de se mettre en évidence, rayant de justesse l'action de but Soufiane Rahimi.

C'est encore Haschou Haschou, qui va s'interposer sur une frappe d'El Kaabi 3 minutes plus tard. Les efforts marocains seront récompensés à la 28e minute de jeu sur un coup franc. Haschou Kerrido se manque dans sa sortie et relâche la balle, Soufiane Bouftimi qui avait bien suivi, ouvre le score. À 5 minutes de la fin de la première manche, Soufiane Rahimi va être à la conclusion d'une belle action offensive permettant aux Lions de l'Atlas de prendre un bon avantage à la pause.

De retour des vestiaires, la résistance camerounaise sera de courte durée car à nouveau le Maroc dominateur, va reprendre le jeu à son compte, laissant très peu d'espaces aux Lions Indomptables. À la 74e minute, le coup de grâce marocain va complètement sceller le sort des lions indomptables. Va profiter d'un mauvais dégagement d'Etame Ngombe pour trouver Soufiane Rahimi qui va inscrire son 5e but de la compétition, prenant ainsi la tête des buteurs de la compétition. 5 minutes plus tard, El Kaabi dans un festival de dribble dans la défense camerounaise, va allumer une mèche mais Haschou se détend et renvoie la balle en corner.

La VAR sera sollicitée à la 82e minute pour valider le but Mohammed Ali Bemammer, portant le score à 4 buts à 0. Un résultat largement suffisant pour permettre aux Lions de l'Atlas de défendre leur titre dimanche prochain au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, face au Mali tombeur de la Guinée aux tirs aux buts.

LE MALI AU BOUT DU SUSPENSE

Les Aigles du Mali quant à eux, ont composté leur billet pour la finale. Comme ils l'avaient fait face au Congo, les Maliens ont battu la Guinée (0-0, TAB 5-4) mercredi soir au stade de Japoma à Douala. Les deux équipes ont livré un bon match qui est allé au bout de la prolongation. Il faut dire que le derby de l'Afrique de l'Ouest a connu un engagement physique des vingt-deux acteurs dès les premières minutes de jeu. Preuve en est, la sortie sur blessure du défenseur malien Mamadou Doumbia dès la troisième minute de jeu après une intervention.

Le défenseur du Stade Malien a été évacué sur le champ à l'hôpital. A la demi-heure de jeu, blessé, Ibrahima Sidibé cède sa place également à Makan Samabali. Deux changements en trente minutes pour le sélectionneur Nouhoum Diané. Par ailleurs, le Syli National est sorti de sa coquille pour cette première demi-finale. Les Guinéens ont créé le jeu avec plusieurs occasions dans la moitié de terrain des Aigles maliens. Kantabadouno et le buteur maison, Barry étaient les plus dangereux durant la première mitemps.

A la 14', Victor Kantabadouno, après une incursion côté gauche, sert sur un plateau Yakhouba Barry. La frappe de ce dernier est déviée en corner par le gardien Djigui Diarra. Douze minute plus tard, Barry se voit refuser un but pour hors jeu. Juste avant la mi-temps l'attaquant du Horoya AC réalise un slalom du côté gauche et essaye une frappe des 25 mètres qui oblige le gardien malien à sortir le grand jeu pour la boxer. En seconde période, le rythme resta élevé surtout du côté de la Guinée avec quelques occasions des maliens, tel que le retourné de Moussa Koné, à la 72'.

Un rythme élevé, certes, mais qui ne changera rien au tableau d'affichage jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre Mahmoud El Bana qui annonce la fin de 90' avant d'entamer les prolongations. Lors des trente minutes de prolongation, les deux équipes n'ont pu se départager malgré quelques fatigues ici et là et des crampes ressenties par plusieurs joueurs, surtout côté malien, vu que les Aigles enchainaient leur second match disputé en 120 minutes. Aux tirs au but, le Mali a réussi l'essentiel en remportant la série (5-4) malgré l'entrée en jeu du gardien Sekouba Camara à la place de Camara Moussa à la 119'

RÉACTIONS...RÉACTIONS...

HOUCINE AMMOUTA, ENTRAÎNEUR DU MAROC :

"C'était un peu difficile pour nous dès le départ, mais les choses se sont améliorées lorsque nous avons marqué le premier but. C'était un effort collectif de toute l'équipe pour obtenir ce résultat." "Je félicite l'équipe camerounaise d'être venue si loin dans le tournoi."

MARTIN NDTOUNGOU MPILE, ENTRAÎNEUR DU CAMEROUN :

"Nous avons toujours des regrets lorsque nous subissons une défaite en équipe." "Aujourd'hui, rien ne semblait fonctionner pour nous et le Maroc a commis moins d'erreurs."