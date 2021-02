Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer - Le gouvernement appelle à « l'engagement de tous dans une lutte complète »

A l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire célèbre ce 04 février 2021, la 13ème journée mondiale de lutte contre le cancer, autour du thème : « Je suis et je vais ».

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Dr Aka Aouelé, dans un communiqué, ce mercredi 02 février 2021, a appelé à « l'engagement de tous dans une lutte complète contre la maladie ». D'ailleurs selon le ministre le thème de cette journée constitue un appel à un engagement des décideurs et acteurs de la santé pour l'élimination du cancer.

Selon l'OMS, le Cancer est en progression et l'on estime que le nombre de nouveaux cas de cancer sera de 16 millions en 2030, avec 80% des cas dans les pays en voie de développement.

Le ministre Aka Aouelé a précisé que les résultats de GLOBOCAN 2020 montrent que le cancer en Côte d'Ivoire est un problème de Santé Publique avec près de 17 000 nouveaux cas. Cette maladie est marquée une forte mortalité de près de 11 000 décès. Ce qui place le cancer du sein au premier rang en termes de fréquence (19,1%), suivi des cancers de la prostate (15,9%), du cancer du col utérin (11,9%), du cancer du foie (6,6%) et du colon rectum (5,5%).

Pour faire face à ce défi, l'Etat ivoirien s'est doté de moyens de prévention du dépistage et diagnostic précoce et de traitement. Et ce, à travers la collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux. Toute chose qui a permis l'introduction du vaccin anti HPV en 2019 dans le Programme élargi de vaccination. « La campagne de sensibilisation et d'informations que nous menons, permettre de réduire le taux de mortalité lié à cette maladie », a indiqué le ministre Aka Aouelé.

En Côte d'Ivoire la lutte contre le cancer est également renforcée par l'installation de trois centres de sénologie et deux plateaux techniques d'immunohistochimie et l'installation de plus de 160 sites opérationnels de dépistage du cancer du col de l'utérus à l'inspection visuel à l'acide acétique (IVA) à travers le pays et l'installation d'un centre de radiothérapie à Cocody qui est fonctionnel depuis janvier 2018, limitant les évacuations à l'étranger.