Afrique: Chan 2021 - Agitations chez les Lions indomptables après l'élimination

Le Cameroun ne disputera pas sa première finale de Chan à domicile dimanche prochain. Le rêve des Lions indomptables A' a été brisé par le Maroc, le champion en titre qui a infligé aux joueurs de Martin Mpilé une très lourde défaite (4-0), en demi-finale.

Comme c'est souvent le cas, au lendemain d'un pareil résultat, l'atmosphère devient tendue et les Lions indomptables n'échappent pas à la règle. La tanière des Lions A' est très agitée. Tout a commencé pendant le match contre le Maroc avec un joueur qui n'a pas du tout apprécié que son entraîneur le fasse sortir à l'heure de jeu où l'équipe subissait la loi des Marocains. Yannick Ndjeng a vociféré sa colère à l'endroit de l'encadrement technique et a été expulsé de l'équipe pour indiscipline. « Yannick Ndjeng a traité l'encadrement technique d'une bande de c... Il a ensuite menacé de bastonner l'entraîneur adjoint qui allait vers lui pour le calmer. Nous avons été scandalisés par ce comportement venant d'un joueur qui est parmi les plus expérimentés. Finalement, nous avons été unanimes sur la nécessité de l'exclure », aurait confié un membre du staff des Indomptables à la presse camerounaise.

Un autre joueur pourrait, lui aussi, quitter le groupe. C'est le capitaine Jacques Zoua qui a voulu prendre la défense de son coéquipier. Il a été aussitôt convoqué par l'entraîneur principal et une sanction plane également sur sa tête, à la veille du match de classement que doit livrer les indomptables contre le Syli national de Guinée, samedi.

Mais il n'y a pas seulement que les cas d'indiscipline qui agitent le camp camerounais. Le lendemain de la défaite coïncide aussi avec des scènes de grand déballage. Les langues se délient et des sources qui avaient accès au camp de base de l'équipe du Cameroun pensent être au parfum des attitudes ou des initiatives qui ont contribué à l'échec de l'équipe. Une affaire de maraboutage anime de nouveau les débats dans l'environnement des Lions indomptables et chez les supporters, après les révélations des journalistes d'une chaîne de télévision privée.

« Nous partageons cette information avec nos téléspectateurs parce que nous avons près de six joueurs qui nous l'ont confirmée. Savez-vous qu'un marabout qu'on a présenté comme un préparateur spirituel est arrivé dans la ville de Limbé hier, aux alentours de 19h, venant de la région de l'Est. Il a demandé que les joueurs restent debout jusqu'à 1 heure du matin. Ils ont dormi autour de 1 heure et demie et ils avaient l'obligation d'être debout vers 3 heures du matin pour faire un certain nombre d'éléments spirituels pour venir à bout de cette sélection du Maroc. Résultat des courses, on a vu des joueurs qui manquaient de concentration », ont révélé nos confrères camerounais.

Ce n'est pas la première fois qu'une histoire de marabout secoue l'équipe du Cameroun dans la compétition. Au lendemain de la rencontre face au Mali (2e journée), la presse avait révélé qu'un marabout avait imposé sa loi au staff technique des Lions A'. Ce dernier avait, d'après la presse, imposé la titularisation d'un joueur.

Comme on le constate donc, ce n'est pas la sérénité chez les Lions qui devront pourtant se remettre de l'humiliation face au Maroc pour espérer terminer la compétition en beauté en remportant la médaille de bronze samedi, contre la Guinée, en match de classement.