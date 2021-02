Afrique: Chan Cameroun 2020 - Maroc-Mali, telle est l'affiche de la finale

Les Lions de l'Atlas du Maroc, détenteurs du titre, affronteront les Aigles du Mali, dimanche à 20 heures à Yaoundé dans le cadre de la finale du championnat d'Afrique des nations (Chan).

Les demi-finales ont livré leur verdict. Vainqueurs respectivement du Cameroun (4-0) et de la Guinée (0-0, 5-4 au tirs au buts), Le Maroc et le Mali se croiseront en finale du Chan 2020, dimanche au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions de l'Atlas tenteront de remporter un deuxième titre consécutif dans la compétition, tandis que les Aigles convoiteront un tout premier sacre après avoir disputé la finale de l'édition 2016. Entre ces deux équipes, cette finale présente des allures de choc extrêmes sur un plan statistique.

Le souhait de plusieurs spécialistes et amoureux du football africain s'est parfaitement réalisé puisque les deux meilleures équipes plébiscités favories, au début de la compétition, se retrouvent en finale.

Le match de ce dimanche produira sans nul doute des intecincelles, car la meilleure attaque défiera la meilleure défense de la compétition. Le Maroc avec ses treize buts marqués cherchera à confirmer sa vivacité mais de l'autre côté, le bloc défensif du Mali qui, n'a encaissé qu'un seul but ne se laissera pas faire.

Après un début de tournoi poussif et peu convaincant (1 victoire et 1 nul vierge, 1 seul but inscrit, par penalty, en deux rencontres), les Lions de l'Atlas ont entamé leur montée en puissance contre l'Ouganda, battu (5-2) après avoir mené au score, et l'ont poursuivi depuis, en écartant sans difficulté ni ménagement la Zambie (3-1) puis le Cameroun (4-0) lors des tours à élimination directe. Avec 13 buts en cinq matchs, dont 5 pour le seul Soufiane Rahimi, les hommes d'Houcine Ammouta forment l'équipe de loin la plus prolifique de cette édition. Les Lions de l'Atlas sont ainsi candidats à leur propre succession (2018).

Dans cette compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent, le premier grand tournoi de football africain organisé depuis l'apparition du nouveau coronavirus, le Mali souhaite, ainsi faire l'exploit après avoir manqué la final de 2016 face à la République démocratique du Congo. Les Maliens ont, en effet, battu le Burkina Faso (1-0) lors de leur premier match avant de se neutraliser contre le pays organisateur, le Cameroun (1-1) puis dominé le Zimbabwé (1-0). Ils ont ensuite, éliminé le Congo et la Guinée en quart de finale et demi-finale sur le même score : 0-0 et 5 tab contre 4.

Notons que le match mettra aux prises la Guinée au Cameroun ce 6 février à 20h au stade de la Réunification de Douala.