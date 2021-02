Congo-Kinshasa: Foot-transferts - Zakuani prolonge à Spalding Utd comme manager, Bopesu signe en Lithuanie

Le mercato d'hiver clôturé le 31 janvier dernier a décidément été fluide pour les Congolais à l'étranger et au pays.

L'ancien défenseur central international congolais Gabriel Zakuani a prolongé d'une saison son contrat comme manager principal de Spalding United, club évoluant à la Non League Divsion One (D8 amateur en Angleterre). Celui qui a mis fin à sa carrière de footballeur à 34 ans s'est reconverti depuis en entraineur. Il a pris le poste à Spalding Utd en octobre dernier au milieu des difficultés dues à la crise sanitaire de Covid-19. Le championnat amateur anglais a été arrêté, et le club occupe la 17e position avec 7 points engrangés en 8 journées. Gabriel Zakuani conserve donc son poste avec l'objectif de sauver le club.

Formé à Leyton Orient dans la banlieue de Londres, le natif de Kinshasa n'a pas joué en Premier League, mais plutôt en Championship (D2 anglaise) et d'autres divisions inférieures. Il est passé par Fulham, Stoke City, Peterborough, Northampton, Gillingham, Swindon Town et Dagenham and Redbrige.

Bien que natif de Kinshasa, le milieu défensif Joël Bopesu (25 ans) n'est pas connu du public congolais. Il vient de signer pour une saison au FC Zalgiris Vilnius (D1 Lithuanie), en provenance de Canet Roussillon (D4 France). Il n'a pratiquement pas joué avec ce club car les championnats amateurs en Frances étaient à l'arrêt avec la crise de Covid-19.

En partant en Lithuanie, cet ancien joueur de Châteauroux en France compte relancer sa carrière et entrevoir l'avenir avec sérénité. Joël Bopesu apporte son expérience au FC Zalgiris Vilnius, lui qui a déjà connu d'autres championnats en dehors de la France. Il est passé FK Skopje et Rabotnicki en Macédoine, où il a disputé les préliminaires de la Ligue des champions d'Europe, et le FC Riga en Lithuanie, club avec lequel il a joué les préliminaires de l'Europa League.