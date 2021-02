Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Mathias Dzon invite les Congolais à se faire enrôler sur les listes électorales

Le président du Collectif des partis de l'opposition congolaise (CPOC), Mathias Dzon, qui vient de déposer officiellement le 3 février sa candidature à la Direction générale des affaires électorales pour le scrutin présidentiel du 21 mars, a invité les Congolais en âge de voter à s'inscrire sur les listes électorales.

Un jour après son dépôt de dossier de candidature, Mathias Dzon a animé le 4 février à son domicile, une conférence de presse pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral en cours et confirmer sa participation. « J'ai déposé ma candidature, toutes les conditions sont réunies, mon dossier est complet, je vais voir comment il va être traité. J'appelle les Congolais à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à se faire délivrer l'une des quatre pièces d'identité exigées par le vote, à savoir : la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte militaire », a-t-il déclaré, précisant qu'il ira jusqu'au bout de sa démarche.

Entouré des autres membres du collège restreint du CPOC, le président de cette plateforme politique a indiqué que le pouvoir s'emploie actuellement à mettre place de nombreuses manœuvres de fraudes électorales à grande échelle. Ce qui est contraire, a-t-il dit, à l'esprit de la concertation politique de Madingou tenue sur le thème : « Consolidons les acquis de notre démocratie par des élections libres, transparentes et apaisées ».

« Le pouvoir prépare une grande tricherie puisqu'il y a la distribution des cartes nationales aux domiciles des gens et la pré-campagne. Il est dit qu'on ne peut pas faire la campagne avant la période autorisée. Avant la convocation du corps électoral, le PCT et ses alliés étaient déjà en campagne à travers les différentes associations. Si c'était moi, on m'aurait disqualifié, c'est donc deux poids, deux mesures. Il faut respecter la loi », a-t-il poursuivi.

Le secrétaire général de l'Union patriotique pour le renouveau national, Elo Dacy, a, de son côté, indiqué que le gouvernement était en train de reconduire les stratégies électorales de 2002 et 2009, reposant sur les fraudes ; la manipulation des consciences et l'achat de votes. La loi électorale demeure, d'après lui, la même, confiant l'organisation de l'ensemble du processus électoral au ministère de l'Intérieur et à son administration.

« Face à cette situation, le CPOC interpelle le président de la République afin qu'il ordonne, la reprise de façon consensuelle et transparente, de tous les actes préparatoires de l'élection présidentielle de 2021, aujourd'hui très mal engagés et mal organisés, en convoquant un vrai dialogue national inclusif, en vue de faire de cette échéance électorale capitale, une élection réellement libre, transparente, équitable, et apaisée », a conclu Elo Dacy.