Congo-Brazzaville: Œuvres sociales - Des jeunes reçoivent des bourses d'accompagnement

Plusieurs bourses d'accompagnement aux métiers et services ont été offertes, le 3 février à Brazzaville, aux jeunes de porteurs de projets par l'association Lisanga 242 que préside Romi Oyo, l'élu de la troisième circonscription électorale de Ouenzé.

L'initiative consiste à venir à la rescousse des activités économiques et entrepeunariales de différentes entreprises dirigées par les jeunes. « A l'occasion d'une conférence de notre association, nous avions décidé de l'émancipation de la jeunesse congolaise et de sa prise en charge par elle-même. Il y a des jeunes qui ont des initiatives entrepreneuriales mais sont bloqués par manque de subvention ou de partenariat. Nous et nos partenaires sommes donc engagés de les accompagner », a indiqué Ulrich Mickya, secrétaire général de l'association Lisanga 242.

La société Allo Brazza, spécialisée dans la désinfection des entreprises, espaces publics et autres endroits, ainsi que l'entreprise Royal Secret, chargée de la restauration scolaire ont symbolisé l'échantillon des entreprises bénéficiaires de ces bourses d'accompagnement.

Par contre, le secrétaire général de l'association Lisanga 242 a précisé qu'une jeune dame absente de la cérémonie dont la dénomination de la structure n'a pas été aussi révélée et qui s'intéresse à travailler dans les activités agropastorales est aussi bénéficiaire de ces bourses d'accompagnement.

« En urgence, nous allons l'accompagner et nos partenaires ont décidé de former cette dernière afin qu'elle puisse encore avoir plus de capacités entrepreneuriales. Mais, nous allons pouvoir suivre tous ces financements sur la base des protocoles d'accords signés avec les entreprises concernées », a insisté le secrétaire général de l'association Lisanga 242.

Les récipiendaires ont salué l'initiative de l'association Lisanga 242. Les entreprises de ces jeunes recouvrent les activités qui concourent à la création de valeurs notamment richesses et emplois.

« Nous remercions l'association qui nous a mis dans un contexte de carnet client. Nous existons mais nous sommes restés deux ou trois mois sans activité. En travaillant, nous utilisons la main-d'œuvre jeune, une manière d'occuper les jeunes et de les initier au travail », a signifié Leciade Patrick Nkounkou, président directeur général de la société Allo Brazza.

De son côté, le président directeur général de la société Royal Secret, Davell Sitou, a fait savoir que « l'association n'est pas à son premier geste à notre égard. C'est un geste de cœur très fort ».