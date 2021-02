Congo-Brazzaville: Covid-19 - Des journalites renforcent leurs capacités en communication des risques

Au total vingt-cinq journalistes des différents organes de presse suivent depuis le 3 février 2021 une formation sur la communication des risques et l'engagement communautaire pour la lutte contre la pandémie du coronavirus et d'autres risques de santé publique.

Organisé par le programme national de communication pour la promotion de la santé ( PNCPS) avec l'appui de Africa One Health University Network ( AFROHUN), cet atelier a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé de la population par le renforcement des capacités des professionnels des médias sur la communication des risques et l'engagement communautaire vis-à-vis non seulement de la pandémie de Covid-19 mais aussi des autres zoonoses prioritaires.

A l'issue de cette formation, les participants devraient être capables d'expliquer les généralités sur la Covid-19, vulgariser le plan de communication sur les zoonoses prioritaires, maîtriser les notions de communication du risque et d'engagement communautaire, décrire le rôle des professionnels des médias dans la riposte à la Covid-19 et les autres zoonoses prioritaires, produire un plan média adapté au contexte de la résilience et une émission pré enregistée et produite.

Les participants devront également être en mesure au terme de cette formation de citer les messages clés de lutte contre la Covid-19 et les autres zoonoses prioritaires, maîtriser les techniques d'interview avec des professionnels de santé, des décideurs politiques et d'autres parties prenantes y compris la population sur la Covid-19 et autres risques.

La journée du mercredi a été consacrée notamment à la présentation des objectifs de l'atelier et des attentes des participants, à la communication sur les généralités de la Covid-19, à l'exposé sur la communication de risque et sur le plan de communication sur les zoonoses prioritaires.

L'atelier se clôture le 4 février avec une série de recommandations.