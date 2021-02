Congo-Brazzaville: Processus électoral - Le MJP appelle les acteurs politiques à l'apaisement

Le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) a, dans une déclaration rendue publique le 3 février à Brazzaville, condamné et rejeté le message électoral à la fois « réactionnaire, rétrograde, obscurantiste et abject » de certains candidats déclarés à l'élection présidentielle du 21 mars prochain.

« Le MJP, profondément attaché aux idéaux de paix, à l'unité nationale infrangible, à l'intégrité territoriale du Congo et aux valeurs de progrès prônées par le président Denis Sassou N'Guesso fustige ce comportement qui fait régresser notre beau pays aux calendes médiévales », ont dénoncé les membres de cette association politique.

Le MJP a, par ailleurs, interpellé l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il qualifie de « lourde menace » contre la paix sociale, et déploré le fait que les intellectuels et universitaires de renom, les partis politiques si loquaces ne réagissent pas face au danger anti national projeté par ces messages électoraux provocateurs.

Selon ces jeunes, les auteurs de ces messages seraient, sous d'autres cieux, purement et simplement disqualifiés pour cause d'incitation à la haine, d'atteinte à l'intégrité territoriale et à l'option républicaine et démocratique de l'Etat congolais, conformément à la Constitution du pays. « Le MJP met en garde tout aventurier qui, pour cause de liberté d'expression mal digérée, viendrait à menacer la paix et la stabilité institutionnelle de notre cher et beau pays », a menacé le MJP.

Créé le 17 novembre 2020 à Brazzaville, le MJP, qui est dirigé par Donald Mobobola, s'est engagé à accompagner et à défendre les valeurs de paix, de vivre ensemble, de cohésion et du patriotisme.