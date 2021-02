Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Gilbert Iloki Mackero se déclare candidat de la refondation du pays

L'ancien conseiller du district de Mossaka, enseignant de carrière, Gilbert Iloki Mackero, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 21 mars prochain, à la faveur d'une conférence de presse animée le 5 février à Brazzaville.

Gilbert Iloki Mackero dit être le candidat de la refondation du Congo. Le futur président a rappelé à l'auditoire que le Congo est aujourd'hui plongé et se plonge davantage dans une misère sans précédent du fait de la mauvaise gouvernance en dépit de ses atouts naturels.

Dans tous les secteurs de la vie, a-t-il dit, rien ne marche ; exposant ainsi la majorité des Congolais dans une précarité absolue. Après une longue réflexion, j'ai pensé que tout cela peut changer et un Congo nouveau, prospère, où il fait bon vivre est possible, a-t-il dit.

Pour Gilbert Iloki Mackero, dans un système politique que nous avons voulu démocratique depuis la Conférence nationale souveraine de 1991, l'alternance démocratique devrait être une règle incontournable et immuable.

« C'est fort de ce principe que moi, Gilbert Iloki Mackero, j'ai résolu de me porter candidat à l'élection présidentielle du 17 et du 21 mars 2021. Je vais être le candidat de la refondation du Congo à l'image du Général Charles De Gaulle en France, de Houphouët Boigny en Côte d'Ivoire, de Nelson Mandela en Afrique du Sud. »

Le Congo, a-t-il ajouté, qui a connu des avancées significatives dans les années 1960, recule et sa situation devient alarmante.

Nous sommes un peuple béni et descendant des grands hommes à l'instar des rois Makoko, Mâ Loango et aussi des pères de l'indépendance, tels Jacques Opangault, André Grenard Matsoua, Tchikaya, Tchitchele, Kikounga et bien d'autres, a-t-il rappelé. Si nous nous en inspirons, avec la volonté et la détermination, nous avons la capacité de sortir le Congo du gouffre, a-t-il renchéri. Il a invité les Congolais à se mobiliser pour gagner dès le premier tour. « Ma mission est de libérer le Congo. Pour cela, nous allons nous confronter à d'autres candidats et pouvoir débattre, comparer nos programmes et nos personnalités. Nous mesurons les enjeux, les difficultés et aussi les drames que nous aurons peut-être à affronter, mais les Congolais peuvent compter sur la force de nos convictions, de notre énergie et notre détermination pour sortir le pays de l'impasse », a-t-il conclu.