Algérie: Exploitation du service e-nyaba pour une meilleure prise en charge des plaintes et requêtes

Constantine — Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a affirmé, jeudi à Constantine, l'importance d'exploiter le parquet électronique (e-nyaba) pour une meilleure prise en charge des plaintes et requêtes envoyées aux parquets de la République au niveau des tribunaux et celui de la Cour de justice, notamment au vu des moyens mobilisés dans ce sens par l'Etat pour rapprocher l'administration du citoyen.

Après avoir reçu des explications, en marge du l'inauguration du nouveau siège de la Cour de justice de Constantine, sis à proximité de la rue Ain el Bey, commune de Constantine, M. Zeghmati a souligné qu'il était question dans le cadre de la nouvelle orientation adoptée par le Gouvernement de «développer l'administration électronique et de promouvoir le secteur de la justice, à travers l'amélioration des services fournis à distance et une meilleure prise en charge des plaintes des citoyens et requêtes envoyées aux parquets de la République au niveau des tribunaux et au parquet de la Cour de justice».

Selon les explications fournies au ministre, 40 affaires ont été traitées par voie électronique au niveau de la Cour de justice de Constantine durant la période allant de janvier 2020 à janvier 2021.

Le ministre a insisté, dans ce sens, sur «l'importance de la publicité et de la vulgarisation de l'utilisation du service e-nyaba, à travers les différents médias audiovisuels et écrits».

Il a estimé, en outre, que ce service «n'est pas dûment exploité dans la wilaya de Constantine», préconisant davantage d'efforts pour mieux communiquer avec le citoyen à travers les médias.

A cet égard, il a annoncé la tenue de réunions périodiques pour revoir les moyens de réduire le nombre des jugements rendus par contumace et leur trouver une solution afin de notifier le citoyen, en utilisant tous les moyens disponibles, "et même la radio s'il est nécessaire», a-t-il affirmé.

Dans le même contexte, M. Zeghmati a souligné «la nécessité d'oeuvrer sans relâche au développement du système de communication avec les citoyens, à travers l'exploitation optimale des moyens assurés par l'Etat, à l'instar des SMS et textos, de la signature électronique et des procès par visioconférence», estimant qu'un tel nombre de jugements rendus par contumace constitue "une perte de l'effort fourni par la police judiciaire, ainsi qu'une perte de temps et d'argent".

Le nouveau siège de la Cour de Constantine, ayant nécessité une enveloppe financière de 2,935 milliards DA, occupe une superficie de 27.442 M2 et compte un rez-de-chaussée, 9 étages supérieurs, deux sous-sols, 6 salles d'audience, une salle de conférence d'une capacité de 302 sièges, 160 bureaux, 3 salles de réunion, une bibliothèque et 7 salles d'archives.