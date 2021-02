Rwanda: Benziane reçoit les ambassadeurs de Rwanda et d'Argentine à Alger

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu jeudi les ambassadeurs de Rwanda (avec résidence au Caire) et d'Argentine à Alger, respectivement Alfred Kalisa et Mariano Simon Padros, avec lesquels il a passé en revue les voies de renforcement de la coopération bilatérale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, les discussions entre MM. Benziane et Kalisa ont porté sur «le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment l'échange d'expériences et d'expertises entre les universités algériennes et rwandaises notamment en matière de sciences agricoles et de minéraux en vue de promouvoir les échanges entre les universités à un niveau de jumelage».

De son côté, l'ambassadeur rwandais a exprimé la « volonté de son pays de dépêcher des étudiants pour des formations supérieures en Algérie notamment dans les domaines des sciences et technologies», se félicitant du potentiel moderne des universités algériennes en termes de formation supérieure et des centres de recherche scientifique.

Par ailleurs, l'audience accordée à l'ambassadeur argentin a été une occasion pour mettre en avant « les fortes relations séculaires entre l'Algérie et l'Argentine».

Les deux parties ont évoqué « les voies de renforcement des relations bilatérales dans le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique », mettant l'accent sur l'importance « de les relancer particulièrement dans le domaine des sciences techniques et technologiques afin d'insuffler les relations entre les établissements universitaires des deux pays ».

A ce propos, la partie algérienne a proposé « l'organisation, par visioconférence, de rencontres dans les plus brefs délais avec la participation d'enseignants, d'étudiants et de responsables universitaires dans l'objectif d'examiner des projets et des programmes communs de recherche dans divers domaines dont les changements climatiques, la robotique et l'intelligence artificielle», outre la tenue de colloques et de journées d'études et l'échange d'expériences en matière de santé et de sécurité alimentaire et énergétique ainsi que l'emploi des diplômés universitaires, l'établissement de jumelage entre les universités et la dynamisation des activités des chercheurs, des étudiants et des enseignants ».