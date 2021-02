Maroc: La SMIT œuvre pour la création d'un produit touristique durable et authentique à Béni Mellal-Khénifra (Président du Directoire)

Béni Mellal — L'engagement de la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) dans le cadre du programme Tourisme durable Suisse-Maroc à Béni Mellal-Khénifra, est d'œuvrer à la création d'un produit touristique durable et le développement d'un tourisme authentique, propre et responsable, a indiqué le Président du directoire de la SMIT, Imad Barrakad.

Dans une interview à la MAP à l'occasion du lancement du programme Tourisme durable Suisse-Maroc à Béni Mellal-Khénifra, dont la SMIT est partenaire, M. Barrakad, a affirmé que la destination Béni Mellal-Khénifra dispose de l'ensemble des atouts pour devenir une destination d'écotourisme par excellence, déplorant toutefois que cette destination ne réalise pas les performances souhaitées.

Il a dans ce sens fait savoir que partant de ce constat, la SMIT a mis en place avec les différents partenaires deux programmes complémentaires, le premier consiste à réaliser des produits touristiques permettant d'améliorer la visibilité de la destination, le développement de circuits touristiques favorisant le développement d'un tourisme expérientiel et immersif dans des espaces peu transformés.

Le deuxième programme, poursuit-il, lancé avec la coopération suisse, a pour objectif d'accompagner le tissu local (TPME, PME, coopératives, investisseurs touristiques, etc.) et lui faciliter l'accès aux financements, aux marchés et aux compétences.

Ce programme repose sur trois piliers majeurs, à savoir, la contribution à la mise en œuvre des conditions cadres propices au développement d'un tourisme durable à travers l'amélioration de la gestion de la destination et à la valorisation durable des ressources via la mise en place une plateforme de gestion et de coordination dédiée et le renforcement de la compétitivité et l'accès au marché des acteurs touristiques à travers notamment le soutien de l'investissement pour la mise à niveau et la création d'équipements d'hébergement et d'animation touristiques et la valorisation de l'artisanat local et des produits de terroir.

Il s'agit également, selon M. Barrakad, de développer des compétences en matière touristique en dotant les acteurs locaux de qualification dans les métiers qui leur permettraient d'assurer la durabilité de la destination.

La SMIT aura un rôle de pilotage stratégique puisqu'elle co-préside le comité de pilotage national et intervient pour faciliter le développement de synergies et la collaboration avec d'autres programmes, évaluer les résultats attendus par la prestation de la mission confiée à SwissContact pour le développement d'un tourisme durable et proposer les réajustements nécessaires, a-t-il précisé avant de faire observer que la SMIT met à profit son expertise en matière d'ingénierie touristique en mobilisant une équipe d'experts en matière de développement du produit touristique durable pendant toute la période du programme.

Au sujet de l'intervention de la SMIT, M. Barrakad a assuré que celle-ci est souvent inscrite sur le long Terme. "Son rôle est d'appuyer les pouvoirs publics et plus particulièrement les Collectivités territoriales à développer une vision permettant de créer des expériences touristiques de qualité avec comme objectif d'améliorer la lisibilité de l'offre, sa pluralité et sa continuité".

La SMIT agît également comme catalyseur pour rechercher les financements et ou mettre en place les mécanismes d'impulsion des investissements pour la création desdites expériences touristiques, a-t-il ajouté.

"La SMIT apporte également un soutien financier pour l'amorçage du développement des produits touristiques en milieu rural", a-t-il dit, réitérant l'engagement de la SMIT en faveur de la création d'un produit touristique durable et le développement d'un tourisme authentique, propre et responsable. "Un engagement fondé sur des valeurs fondamentales et des points de différenciation", a-t-il conclu.