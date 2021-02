Maroc: Le pays et le Mexique discutent des moyens de renforcer la coopération économique et commerciale

Rabat — L'Ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfettah Lebbar, a tenu une réunion en visioconférence avec la ministre mexicaine de l'Economie, Tatiana Clouthier, et la vice-ministre du Commerce extérieur, Maria de La Mora, pour discuter des moyens de renforcer la coopération économique et commerciale entre le Royaume et le Mexique, mettre en œuvre les accords bilatéraux et renforcer le partenariat entre les hommes d'affaires des deux pays.

Au cours de cette réunion, M. Lebbar a présenté à la ministre mexicaine et à la vice-ministre du commerce extérieur des explications sur l'évolution que connaît la scène économique au Royaume dans plusieurs secteurs, grâce à la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et mis en avant la richesse des potentiels qu'offre le Maroc au niveau de l'infrastructure, notamment les ports, les aéroports et les autoroutes, a indiqué jeudi l'ambassade du Maroc au Mexique dans un communiqué.

Il a également fourni des explications sur la stabilité politique et économique dont jouit le pays, faisant de lui une destination privilégiée pour l'investissement de la part de nombreuses entreprises multinationales et une plateforme pour leur ouverture sur les marchés des pays arabes et africains grâce à sa position stratégique et aux avantages que l'État marocain offre aux hommes d'affaires étrangers afin d'investir dans le Royaume, notamment les exonérations fiscales et douanières importantes.

A cette occasion, ajoute le communiqué, M. Lebbar a proposé à la responsable mexicaine d'organiser une rencontre virtuelle entre les hommes d'affaires marocains et leurs homologues mexicains, afin de discuter des opportunités de coopération et d'investissement entre les deux parties, ainsi que d'établir des partenariats et des échanges d'expériences dans la perspective d'organiser une rencontre directe après l'amélioration des conditions sanitaires dans le monde.

De son côté, Mme Clouthier s'est réjouie du développement rapide que connaît le Royaume au cours des dernières années dans de nombreux domaines économiques, exprimant sa détermination à approfondir les relations avec le Royaume, à mettre en œuvre les conventions conclues entre les deux pays dans les secteurs économique et commercial et à encourager les investissements mexicains au Maroc.

La responsable mexicaine a également exprimé sa disposition à tenir une réunion avec son homologue marocain, afin de discuter des questions économiques d'intérêt commun et de renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre le Maroc et le Mexique, dans l'intérêt commun des deux pays, rapporte le communiqué.