Sénégal: Seydou Diouf, député - «Il faut juger l'Assemblée nationale à l'aune des responsabilités qui sont les siennes»

Aux contempteurs de la XIIIe Législature qualifiant l'hémicycle sénégalais de chambre d'enregistrement à la solde de du pouvoir Exécutif, le président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, le député Seydou Diouf, leur signifie que c'est mal connaître la répartition des pouvoirs entre les deux institutions spécifiée par la Constitution qui consacre la base juridique de la séparation des pouvoirs que d'avancer que le Législatif est dépouillé de ses pouvoirs par l'Exécutif.

Selon l'honorable Seydou Diouf joint au téléphone, «il faut juger l'Assemblée nationale à l'aune des responsabilités qui sont les siennes et c'est mal connaître la répartition des pouvoirs entre les deux pouvoirs que d'avancer qu'elle est à la solde de l'Exécutif». En tant que lieu par excellence du débat démocratique, il estime que «l'hémicycle ne saurait en aucun cas être vidé de sa substance encore moins dessaisi de ses pouvoirs par l'Exécutif et a tous les moyens de contrôler les politiques publiques mises en œuvre par l'Exécutif». Selon lui, «les députés, mandataires du peuple sont très aux fait de leurs fonctions et comprennent les enjeux». En attestent «les débats constructifs, efficaces, pertinents sur les politiques publiques au niveau des commissions où se fait l'essentiel des travaux parlementaires». Toutefois, il déplore qu'ils ne sont pas relayés par les médias qui dictant voire formatant l'opinion dans leurs « prises de positions», privilégient les textes à consonance politiques adoptés qui suscitent l'intérêt dans l'opinion publique».

Seydou Diouf rappelle que c'est « la constitution qui consacre la base juridique de la séparation des pouvoirs et spécifie clairement la répartition des pouvoirs entre l'Exécutif qui conçoit, met en œuvre des politiques publiques et l'Assemblée nationale qui a la responsabilité de les voter, de les adopter, de contrôler pendant ou à postériori leur exécution et d'évaluer leur impact sur les populations ».

Il reconnaît toutefois que « ce mécanisme de contrôle fait débat depuis longtemps en ce sens que l'Assemblée nationale a du mal à s'y lancer véritablement ». Chaque pouvoir a une responsabilité », il précise qu'« il n'y a jamais d'obligation et il n'est pas du rôle de l'Assemblée d'obliger l'Exécutif à mettre en œuvre les conclusions de ses missions de contrôle qui est un contrôle politique qui consiste à formuler des recommandations que nous transmettons à l'Exécutif ». Si ce dernier n'est certes pas tenu de les mettre en œuvre, il estime qu'«elles peuvent, sur instruction du président de la république, être catégorisées et faire l'objet d'application». Mamadou Lamine DIEYE