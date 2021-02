Sénégal: Refus du port de masques - 324 personnes interpelées en janvier à Louga...

Le Commissariat de la police urbaine de Louga a pris l'option de rappeler à l'ordre les nombreux citoyens qui ne respectent pas l'obligation de porter le masque.

Ainsi, durant le seul mois de janvier, 324 citoyens lougatois ont été interpellés par les limiers en patrouille de jour comme de nuit renseigne le commissaire de la police urbaine de Louga Lamarana Diallo. Une action qui se justifie, selon le Commissaire Lamarana Diallo par «La nécessité de faire appliquer la mesure du port obligatoire du masque dans les espaces publics du fait la montée de la Covid-19 à Louga».

C'est pourquoi entre le 1er et le 31 janvier dernier, l'interpellation de 324 a permis, sur la base des amendes qui leurs sont infligées, de mettre 992 000 Fcfa dans les caisses du Trésor public de Louga. Toutefois informe le commissaire, un dispositif d'accompagnement est mis en place car, la police dispose d'un stock de masques qu'elle redistribue à certains contrevenants qui n'en disposent pas au moment de leur interpellation. Mais informe le commissaire : «Les masques que nous donnons sont destinés aux récalcitrants qui ont fini de payer une amende et devant ressortir du commissariat sans masque».

Et Lamarana Diallo, a révélé que la Police de Louga, en termes de contravention globale du mois de janvier, a versé au Trésor la somme de 2 058 000 Fcfa. Un chiffre à la baisse compte tenu du ralentissement des activités du fait de la crise sanitaire qui se fait ressentir dans toutes les activités dans la capitale du Ndiambour. Khalif A. WELE

... 4,8 millions de FCfa d'amendes forfaitaires à Diourbel

Les éléments du commissariat urbain de Diourbel ne ménagent aucun effort pour faire respecter les mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Ils ont interpellés 1693 personnes pour non-respect du port de masque depuis le début de cette période appelée deuxième vague. Ces dernières ont payé 4,8 millions de FCfa d'amendes forfaitaires.

De l'avis du commandant de corps urbain le lieutenant Ousmane Diop, la police veut protéger Diourbel et surtout éviter le couvre-feu en faisant de sorte que les gens respectent les mesures barrières surtout le port de masque. Pour ce faire «Nous avons tout au long de la semaine, une stratégie adaptée. Les jours de marché hebdomadaire, lundi et jeudi, nous ciblons le marché Ndoumbé Diop, ses grandes artères et les foirails. A chaque fois le nombre d'interpellés est compris entre 20 et 25 personnes. Mercredi, mardi, vendredi et samedi sont consacrés au transport à savoir les motos Jakarta, les taxis urbains, les bus tata et les charrettes. Ils sont souvent entre 10 et 25 à ne pas respecter le port de masque. Le dimanche est réservé aux boutiques qui ne respectent les mesures de fermetures du marché pour les besoins du nettoyage et de la désinfection» explique le lieutenant Diop.