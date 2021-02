Cote d'Ivoire: Restructuration du Burida - Le Conseil de gestion en atelier de validation des travaux des commissions à Jacqueville

Le Conseil de gestion et de restructuration du Bureau ivoirien du droit d'auteur est à Jacqueville depuis le mercredi 3 février pour valider les travaux des commissions mises en place à l'effet de donner un nouveau souffle à l'organisme.

Se tenant du 3 au 7 janvier, au complexe hôtelier Grand Roi de Jacqueville, cet atelier de validation des travaux des commissions sur la restructuration du Burida, à l'initiative de ses organes, a été officiellement ouvert, ce jeudi 4 janvier par M. Konan Yves, directeur de cabinet de la ministre Goudou Raymonde, de la culture et de la francophonie. Il représentait sa patronne qui en assure la présidence.

Le séminaire a pour objectif de procéder à la reforme juridique, administrative et sociale du Burida ; organiser la restructuration financière et informatique de la maison des artistes ; veiller à la mise en œuvre par la direction générale les décisions prises et orientations données.

C'est donc heureux de cette initiative que le directeur de cabinet du ministère de la culture, à l'ouverture du séminaire, est revenu sur l'historique de l'organisme.

Selon lui, Le Burida est le seul organisme de gestion collective des droits des créateurs et des auxiliaires de la création que sont les artistes, interprètes et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes en Côte d'Ivoire.

C'est à juste titre que le Burida remplit cette mission depuis sa création en 1981. Indiquant que plusieurs années après sa naissance, l'organisme a connu de nombreuses crises qui ont occasionnée des reformes. Dont la dernière portée par le décret N° 2015-271 du 22 avril 2015 a suscité beaucoup d'espoir dans le milieu des sociétaires.

Toutefois, selon lui, force est de constaté que d'avril 2018 jusqu'à la fin 2019, des contestations ont une fois encore de plus entravé le fonctionnement de l'organisme.

C'est pourquoi, au regret du remblaiement de ces crises successives, le gouvernement a initié un processus de restructuration en prenant un certain nombre d'actes réglementaires conduisant à la mise en place de nouveaux organes, notamment un Conseil de gestion et restructuration de 37 membres, la nomination d'un nouveau directeur général et d'un directeur général adjoint depuis le 3 mars 2020.

Et de faire remarquer sa joie qu'à ce jour, il note un satisfecit, car les décisions prises ont fait asseoir une accalmie au Burida. « Mieux, j'ai pu constater avant que les conclusions de vos reformes ne nous soient remises un travail qualitatif a été fait », a-t-il fait observé.

Ajoutant en effet que le 11 janvier 2021, lors d'une rencontre avec le comité de restructuration, tout le bilan à mi-parcours de cette mission, lui a été présenté y compris l'état de mise en œuvre de chacun de ces 3 axes.

Revenant sur l'objet du présent atelier, il a affirmé qu'il s'agit de procéder à la reforme juridique, administrative et sociale du Burida ; organiser la restructuration financière et informatique du Burida ; Veiller à la mise en œuvre par la direction générale les décisions prises et orientations données.

Mieux, cet atelier proposera le nouveau Burida en tenant compte des faiblesses constatées les années précédentes. « Et je pu m'assurer que la qualité des membres de ce conseil et la direction générale nous donne l'espoir de la pertinente des conclusions de vos travaux qui aideront la tutelle à prendre des mesures idoines pour le bonheur de tous », a dit M. Konan Yves.