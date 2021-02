Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Le corps diplomatique salue l'ambition politique, sociale et économique du Président Ouattara

Les ambassadeurs accrédités et les représentants des institutions internationales en terre ivoirienne croient fortement en l'avenir de ce pays.

Par la voix du doyen du corps diplomatique, le Nonce Apostolique Paolo Borgia, ils ont présenté hier, à la faveur d'une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au Palais présidentiel au Plateau, la Côte d'Ivoire comme un pays d'espérance, car résilient. Fort de cette réalité, leur porte-parole a salué les actions menées dans les différents secteurs par le Chef de l'État pour repositionner la nation ivoirienne.

Mieux, il s'est félicité de l'ambition que le Président de la République Alassane Ouattara nourrit pour sa patrie. « Les membres du corps diplomatique, qui ont à cœur le bien de la Côte d'Ivoire, saluent les lignes que vous avez tracées pour ces prochaines années dans les domaines politique, social et économique, qui peuvent contribuer à ouvrir un horizon d'avenir. Je voudrais mentionner particulièrement l'éducation, la valorisation des femmes et des jeunes, et la réconciliation nationale », s'est-il satisfait.

Le Nonce Apostolique, parlant du chantier de l'éducation, a fait savoir que c'est un acte d'espérance qui, du présent, prépare pour le futur, et apparaît comme le gage de la croissance humaine et la base d'une société. « C'est former la conscience au sens des valeurs, en éduquant à la fraternité, au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de l'enrichissement mutuel, promouvant ainsi une culture de paix et de non-violence », a-t-il précisé.

Le doyen du corps diplomatique, dans son discours, a insisté sur la nécessité pour les Ivoiriens de s'engager pleinement dans le processus de réconciliation enclenché par le Chef de l'exécutif. Dans cette dynamique, il s'est réjoui des initiatives conduites à cet effet. Il a surtout salué l'engagement du Président Alassane Ouattara « à continuer, sans relâche, à rassembler les filles et les fils de ce pays, à intensifier toutes les actions en faveur du pardon et de la concorde nationale, dans la justice et le respect des droits et devoirs de chacun ». Puis d'ajouter : « La communauté internationale que nous représentons encourage fortement toutes les initiatives de réconciliation, en appelant tous les acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de générosité et de courage pour poursuivre la décrispation et tracer les sillons d'une paix durable »

Pour Paolo Borgia, la construction de la paix requiert l'engagement de tous les fils de la Côte d'Ivoire. En ce sens que c'est une tâche sans répit qui se fait dans le respect de la loi, des institutions, des droits et des libertés en vue de réaliser l'unité de la nation, malgré les obstacles et les différences au moyen du dialogue, de la vérité, de la justice et du pardon.

Le Nonce Apostolique, dans son élan, a félicité le Chef de l'État pour sa main tendue à l'opposition, dans le cadre du dialogue politique initié en novembre 2020. Il lui a également exprimé sa gratitude pour la mise en liberté provisoire de détenus des crises liées à la présidentielle du 31 octobre 2020.

Poalo Borgia a, par ailleurs, souhaité que les prochaines élections législatives, auxquelles toutes les formations politiques projettent de prendre part, puissent se dérouler de manière pacifique et inclusive.