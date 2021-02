Cote d'Ivoire: Entrepreneur du secteur éducatif - Un programme de trois ans pour booster la croissance post-Covid-19

Un programme dénommé I&P Éducation et Emploi, a été lancé le 3 février pour accélérer la croissance 30 entrepreneurs du secteur éducatif en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Sénégal (« édupreneurs »), fortement impactées par la crise de la Covid-19.

Le programme, d'une durée de trois ans, vise à apporter la réponse aux principaux problèmes d'accès, de qualité et pertinence de l'éducation rencontrés dans le secteur. Il comprend quatre composantes principales : le financement des entreprises dans le cadre de leur relance et leur croissance post-pandémie ; le développement des compétences grâce à l'assistance technique pour accélérer la transformation digitale dans les entreprises ; des opportunités d'éducation par le biais de mécanismes d'inclusion sociale innovants ; des données d'impact et une stratégie de plaidoyer par le biais de systèmes de gestion de l'impact robuste et d'un dialogue soutenu avec l'ensemble des parties prenantes locales, selon Investisseurs & Partenaires et Mastercard Foundation, promoteurs du programme.

« En tant que groupe pionnier de l'investissement d'impact, nous avons constaté l'écart entre les compétences disponibles des jeunes, femmes et hommes, et les besoins du marché du travail. Alors que les gouvernements africains ont des moyens limités pour résoudre ces problèmes, le secteur privé est de plus en plus perçu comme un acteur complémentaire pour stimuler l'accès à l'éducation, ainsi que la qualité et la pertinence de celle-ci», explique Émilie Debled, Directrice exécutive développement et partenariats chez I&P.

D'un coût global de 10,5 millions de dollars, le programme vise à toucher 95 000 bénéficiaires finaux, dont des étudiants, des stagiaires et des utilisateurs de plateformes ed-tech desservis par ces entreprises, parmi lesquels 55 % seront des femmes et 33 % des jeunes défavorisés. « Bien que le secteur de l'éducation ait été fortement touché par la crise de la Covid-19, de nombreux entrepreneurs ont redoublé d'effort pour retenir les étudiants et accélérer l'utilisation des outils numériques dans les écoles. Ce partenariat contribuera à renforcer la résilience de ces Pme afin d'offrir aux jeunes de meilleures voies d'accès à l'éducation et à l'emploi", déclare Domoina Rambeloarison, Directrice du Programme Fonds d'Accès IP2E.

Pour sa part, Nathalie Akon Gabala, responsable régionale de Mastercard Foundation pour l'Afrique Occidentale, Centrale et du Nord a indiqué qu'offrir des perspectives de reprise aux jeunes entrepreneurs et aux Pme du secteur de l'éducation permettra de renforcer leurs activités, d'accroître leur résilience et leur impact social au sein des pays et des communautés dans lesquels elles opèrent, avec un effet d'entraînement sur l'amélioration de l'éducation au niveau national.