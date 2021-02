Cote d'Ivoire: Défis sécuritaires - Le gouvernement engagé à renforcer les capacités opérationnelles des forces militaires et paramilitaires

Le Chef suprême des armées, Alassane Ouattara, a rendu hommage, hier, aux hommes en armes pour leurs actions de protection et de sécurisation de la Côte d'Ivoire.

Pour leur permettre d'être plus aguerris et outillés en vue de faire face aux défis sécuritaires du pays, il a déclaré que pour l'année 2021 et celles à venir, « le gouvernement s'engage à renforcer les capacités opérationnelles de l'ensemble des forces militaires et paramilitaires et à améliorer les conditions de vie et de travail des hommes et des femmes qui animent nos outils de défense et de sécurité. Je puis également vous assurer que les questions résiduelles liées au décret portant réorganisation des forces armées de Côte d'Ivoire et celui de la réforme du cadre réglementaire de la police nationale seront examinés par le gouvernement au cours de cette année 2021 ».

Le Président de la République a aussi indiqué que pour l'année 2020, la Côte d'Ivoire a dû faire face au terrorisme avec l'attaque de Kafolo qui a causé des morts au sein des forces armées et celle perpétrée contre les casques bleus ivoiriens de la Minusma au Mali. « Ces tristes évènements n'entament en rien notre détermination à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces afin de relever les défis sécuritaires aussi bien internes qu'aux frontières de notre pays », a-t-il prévenu. Avant d'adresser ses félicitations au Premier ministre, ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi qu'à l'ensemble du grand commandement des armées pour leur engagement et leur professionnalisme, qui assurent la tranquillité et la paix à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire.

Le Chef de l'État, lors de cette rencontre, a rappelé les acquis importants du plan quadriennal consacré par la loi de programmation militaire 2016-2020 et la loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2020 et a redéfini les priorités qui vont soutenir les futures lois pour la période 2021-2025. « Face aux nouveaux défis sécuritaires et leurs caractères multiformes et transnationaux, notre priorité demeure la mise en place d'un outil de défense fort et moderne. Dans cette perspective, ces nouvelles lois de programmation militaire seront de nature à mettre à la disposition de nos forces, les ressources nécessaires pour leur permettre d'assurer leurs missions régaliennes », a-t-il informé.

Le Président Ouattara a, en outre, soutenu que 2020 a été une année particulièrement difficile à cause de la pandémie de la Covid-19 et de la tenue de l'élection présidentielle. Sur le premier point, il a félicité les forces de défense pour le rôle important qu'elles jouent dans la gestion de cette crise. Parlant de l'échéance électorale passée, il a déclaré qu'en dépit des violences ayant émaillé le scrutin dans certaines localités, le pays s'en est bien sorti avec le renforcement de ses institutions.