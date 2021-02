Cote d'Ivoire: École normale supérieure - Les étudiants appelés à cultiver davantage les valeurs "normaliennes"

L'École normale supérieure (Ens) doit être un creuset des valeurs citoyennes. Les normaliens, qui ont la délicate mission de former l'élite et le citoyen de demain, ont le devoir de cultiver le civisme, la tolérance, le respect des règles établis, le respect mutuel, la solidarité, la fraternité, l'humilité, l'assiduité, le dialogue et la paix. C'est la vision qu'a partagée, avant-hier, le nouveau directeur général de l'établissement, Lassiné Ouattara, avec l'ensemble des étudiants. C'était lors de la traditionnelle cérémonie hebdomadaire de salut aux couleurs.

Lassiné Ouattara a profité de l'occasion pour appeler ses administrés à s'approprier ces valeurs qui « devraient contribuer à un développement harmonieux et sans bruit de l'Ens ». Il a rappelé que l'Ecole normale supérieure n'atteindra ses objectifs de grandeur que dans le respect des règles morales citées plus haut. « Cela se fera dans l'union, la discipline et avec le travail qui se fait avec abnégation, engagement et responsabilité », a souligné le successeur de Valy Sidibé.

Le nouveau patron de l'Ens a également exhorté les normaliens à être des modèles pour la société. « A ceux qui iront ou sont en stage, je vous souhaite le meilleur, et que les valeurs énumérées en sus guident votre comportement dans les différents établissements d'accueil », a-t-il ajouté.

Lassiné Ouattara a, par ailleurs, invité tous les acteurs de l'Ens à une démarche constructive portée sur des résultats quantitatifs et qualitatifs. « J'aurai besoin que chacun de nous s'engage dans cette quête d'une meilleure Ens, avec sincérité et responsabilité dans un environnement empreint de courtoisie. Je compte sur chacun et tous. Car, c'est ensemble que nous bâtirons une Ens qui compte », a-t-il conclu.